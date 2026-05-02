Частный джет, медведь с балалайкой и цветы: в Москве прошёл концерт Flo Rida
Американский рэпер Flo Rida устроил запоминающееся шоу на концерте в Москве, превратив выступление в настоящее интерактивное представление для поклонников. Об этом сообщает Super.
Одним из самых ярких моментов стало появление артиста на сцене с белыми розами, которыми он щедро осыпал девушек из первых рядов.
Однако на этом сюрпризы не закончились: Flo Rida пригласил нескольких зрительниц прямо на сцену, где они вместе танцевали под его хиты. Атмосфера в зале была максимально живой и эмоциональной — публика активно подпевала и поддерживала артиста.
Не менее впечатляющим оказался и приём рэпера в России. По данным источников, он прилетел на частном джете, потратив на перелёт около 300 тысяч евро. В аэропорту его встретили с размахом: подготовили люксовый кортеж, а также необычное шоу с участием русского ансамбля, который исполнил его хит «Low», и даже медведя с балалайкой.
Гастрономическая часть встречи тоже оказалась колоритной — артиста угощали традиционными продуктами, включая чёрную икру и бородинский хлеб. В итоге визит Flo Rida стал не только музыкальным событием, но и настоящим культурным перформансом.
