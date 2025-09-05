05 сентября 2025, 11:13

Юлия Пересильд (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Юлия Пересильд — заслуженная артистка России, актриса театра и кино, известная по фильмам «Вызов», «Битва за Севастополь», «Край». Она стала первой в мире актрисой, полетевшей в космос ради съемок художественного фильма. 5 сентября Пересильд отмечает 41-й день рождения. «Радио 1» расскажет ​о ее биографии и личной ​жизни.





Биография Юлии Пересильд: детство и семья

«Он возил джинсы какие-то. В итоге это закончилось тем, чем закончилось. У него получалось, но он стал пить, появились какие-то друзья. Человек стал сам не свой. Его ударили по голове», — вспоминала актриса.

«Я не знаю никаких подробностей, кроме того, что у нас тогда вынесли всю квартиру», — рассказывала Пересильд.

Первые шаги к сцене

Юлия Пересильд (фото: Instagram* / juliaperesild)



«Серьезно относиться к выбору ролей меня научил мой мастер Олег Львович Кудряшов: он не разрешал участвовать в проектах во время нашего обучения в институте», — делилась она.

Кинокарьера Пересильд: от «Участка» до «Битвы за Севастополь»

«Зимнее танго»;

«Пять невест»;

«Палач»;

«Битва за Севастополь»;

«Людмила Гурченко»;

«Золотая Орда»;

«Зулейха открывает глаза»;

«Трое».

Полет в космос и фильм «Вызов»

Юлия Пересильд (фото: Instagram* / juliaperesild)



«После возвращения на Землю, безусловно, жизнь не будет прежней. Мне кажется, что главное изменение у меня произошло глубоко в душе. Когда ты видишь эту планету, то понимаешь, как часто наши действия кажутся мелкими, глупыми. Например, когда мы обижаемся на кого-то, делаем больно. В этот момент, на орбите, думаешь: как-то это все несерьезно», — делилась актриса.

Дети Юлии Пересильд и Алексей Учитель

«Это история моей жизни, которая прошла в любви. Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми», — делилась она.

Юлия и Анна Пересильд (фото: Instagram* / juliaperesild)



«Я считаю, для съемок нужно созреть. Захочешь — пойдешь в кино, но есть и другие профессии: врачи, ученые…», — отметила актриса.

«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Никто не виноват», — сообщила Юлия.

Юлия Пересильд сегодня

«Мы много и откровенно говорим с ними. Я рассказываю про те проблемы, которые были в детстве у меня самой», — говорит она.