Тайный роман с Учителем, трагичная гибель отца и полет в космос: звезде «Вызова» Юлии Пересильд 41 год. Как живет актриса
Юлия Пересильд — заслуженная артистка России, актриса театра и кино, известная по фильмам «Вызов», «Битва за Севастополь», «Край». Она стала первой в мире актрисой, полетевшей в космос ради съемок художественного фильма. 5 сентября Пересильд отмечает 41-й день рождения. «Радио 1» расскажет о ее биографии и личной жизни.
Биография Юлии Пересильд: детство и семьяЮлия Пересильд родилась в Пскове 5 сентября 1984 года. Мама будущей актрисы работала в детском саду, а отец писал иконы, играл на гитаре, делал мебель, а в 1990-е годы занимался бизнесом.
Когда Юлии было 11 лет, ее отца убили.
«Он возил джинсы какие-то. В итоге это закончилось тем, чем закончилось. У него получалось, но он стал пить, появились какие-то друзья. Человек стал сам не свой. Его ударили по голове», — вспоминала актриса.Виновных, по ее словам, даже не стали искать. После трагедии семью постигли новые испытания: в их квартиру пришли бандиты и вынесли всю мебель. Мать хотела обратиться в полицию, но ей намекнули, что это может обернуться опасностью для ребенка.
«Я не знаю никаких подробностей, кроме того, что у нас тогда вынесли всю квартиру», — рассказывала Пересильд.
Первые шаги к сценеС ранних лет Юлия проявляла артистизм: уже в третьем классе участвовала в школьной самодеятельности, пела и играла в спектаклях. В 14 лет она пошла работать, чтобы помочь маме и бабушке.
После школы Пересильд попыталась поступить в школу-студию МХАТ, но провалила экзамены. Однако девушка не сдалась и вскоре стала студенткой ГИТИСа.
«Серьезно относиться к выбору ролей меня научил мой мастер Олег Львович Кудряшов: он не разрешал участвовать в проектах во время нашего обучения в институте», — делилась она.Несмотря на это, Пересильд начала сниматься в кино еще будучи студенткой.
Кинокарьера Пересильд: от «Участка» до «Битвы за Севастополь»Впервые Юлия Пересильд появилась на экране в 2003 году — в сериале «Участок», где сыграла деревенскую девушку Наташу. Уже через два года она снялась в «Есенине» вместе с Сергеем Безруковым, где исполнила роль сестры
поэта.
Дебют в большом кино состоялся в картине «Невеста». Позднее актриса участвовала в разных жанрах: комедиях Карена Оганесяна, детективах, исторических проектах. Наибольший успех принесла драма «Битва за Севастополь» (2015), где Пересильд воплотила образ снайпера Людмилы Павличенко.
В числе известных работ актрисы:
- «Зимнее танго»;
- «Пять невест»;
- «Палач»;
- «Битва за Севастополь»;
- «Людмила Гурченко»;
- «Золотая Орда»;
- «Зулейха открывает глаза»;
- «Трое».
Полет в космос и фильм «Вызов»Весной 2021 года Юлия Пересильд вошла в шорт-лист кандидаток на съемки первого художественного фильма в космосе. В итоге выбор пал именно на нее. Они прошли специальную подготовку: гипоксические тренировки, работу на ортостоле и в вестибулярном кресле. 5 октября 2021 года экипаж на корабле «Союз МС-19» отправился на МКС.
На борту станции Пересильд снялась в эпизодах фильма «Вызов» вместе с настоящими космонавтами. Возвращение на Землю состоялось 17 октября 2021 года.
Премьера картины прошла в апреле 2023-го. Сборы превысили 2 млрд рублей, фильм посмотрели более 6,2 млн зрителей. Пересильд выпустила книгу о своем полете «Это космос, детка!».
«После возвращения на Землю, безусловно, жизнь не будет прежней. Мне кажется, что главное изменение у меня произошло глубоко в душе. Когда ты видишь эту планету, то понимаешь, как часто наши действия кажутся мелкими, глупыми. Например, когда мы обижаемся на кого-то, делаем больно. В этот момент, на орбите, думаешь: как-то это все несерьезно», — делилась актриса.
Дети Юлии Пересильд и Алексей УчительГлавным поводом для обсуждений долгие годы оставались отношения Пересильд с режиссером Алексеем Учителем. В прессе регулярно появлялись слухи о том, что актрису и режиссера связывает больше, чем просто творческий союз. Учитель тогда был женат на Кире Саксаганской и долгое время отрицал романтическую связь с Юлией, называя ее просто своей музой. Однако в 2017 году Пересильд впервые подтвердила то, о чем давно говорили поклонники — Алексей отец ее детей.
«Это история моей жизни, которая прошла в любви. Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми», — делилась она.Пара тайно встречалась десять лет. У Пересильд две дочери: Анна (2009 г.р.) и Мария (2012 г.р.). Девочки носят фамилию матери. Актриса объясняла это тем, что когда-то пообещала дедушке сохранить фамилию, чтобы род Пересильд не прервался.
Старшая дочь Анна Персесильд занимается танцами, вокалом и уже пробует себя в кино. Она получила награду за роль в фильме «Тибра» и стала известна после сериала «Слово пацана».
Младшая дочь Мария снималась в фильме «Цой» Алексея Учителя. Однако сама Пересильд признавалась, что была против съемок в раннем возрасте.
«Я считаю, для съемок нужно созреть. Захочешь — пойдешь в кино, но есть и другие профессии: врачи, ученые…», — отметила актриса.В 2022 году актриса подтвердила роман с актером Михаилом Тройником. Пара выглядела счастливой, Юлия публично признавалась ему в любви. Однако в апреле 2024 года она рассказала о расставании.
«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад. Никто не виноват», — сообщила Юлия.В последние месяцы в прессе всё чаще обсуждают новый роман Юлии Пересильд. По слухам, её избранником стал оператор Михаил Милашин. 42-летний Милашин хорошо известен в индустрии: среди его работ — фильмы «Ёлки 3», «Лёд», «Сто лет тому вперёд». В 2024 году он удостоился премии «Ника» в категории «Лучшая операторская работа» за картину «Праведник». На церемонии награждения присутствовала и Пересильд, что тогда уже привлекло внимание журналистов.
По информации инсайдеров, их близость зародилась во время съёмок проекта «Красавица», где они работали вместе в начале 2025 года.
Юлия Пересильд сегодняСегодня актриса продолжает активно сниматься, играть в театре и заниматься воспитанием дочерей. Пересильд признается, что старается передать детям свой жизненный опыт.
«Мы много и откровенно говорим с ними. Я рассказываю про те проблемы, которые были в детстве у меня самой», — говорит она.