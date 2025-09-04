Актриса Мишель Докери из «Джентельменов» подтвердила беременность на премьере в Лондоне
В Лондоне на Лестер-сквер состоялась премьера заключительного сезона сериала «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал». Одной из самых обсуждаемых персон на красной дорожке стала 43-летняя Мишель Докери — актриса, известная по фильмам «Джентльмены» и «Аббатство Даунтон».
Артистка прибыла на мероприятие в сопровождении своего супруга, 37-летнего продюсера Джаспера Уоллер-Бриджа. Пара официально подтвердила, что вскоре в их семье появится пополнение — Мишель ожидает первенца.
На публике актриса появилась в элегантном голубом платье с открытыми плечами и сверкающей застежкой на накидке. Её образ дополнили распущенные тёмные волосы и выразительный макияж. Под облегающим нарядом отчётливо был заметен округлившийся живот, что вызвало бурную реакцию у поклонников.
Судя по внешнему виду звезды, она находится уже на позднем сроке беременности — предположительно во втором или начале третьего триместра. Джаспер выбрал для выхода классический тёмно-синий костюм с рубашкой и галстуком.
