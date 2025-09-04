Актриса Мишель Докери из «Джентельменов» подтвердила беременность на премьере в Лондоне

04 сентября 2025, 22:56

Звезда «Джентльменов» Мишель Докери впервые станет мамой в 43 года

Мишель Докери (Фото: Instagram* / @downtonabbey_official)

В Лондоне на Лестер-сквер состоялась премьера заключительного сезона сериала «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал». Одной из самых обсуждаемых персон на красной дорожке стала 43-летняя Мишель Докери — актриса, известная по фильмам «Джентльмены» и «Аббатство Даунтон».