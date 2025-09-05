«Донская красавица»: Дмитрий Дибров заявил о романе с популярной актрисой после развода
Дмитрий Дибров попросил журналистов написать про его роман с Ириной Безруковой
Дмитрий Дибров повидался с Ириной Безруковой и осыпал ее комплиментами. Об этом сообщает Teleprogramma.org.
С недавних пор Дибров стал выходить в свет. На одном из мероприятий он вовсе ошарашил публику. Телеведущий восхитился красотой популярной актрисы, а заодно предложил «пропиарить» их выдуманный роман.
«А это наша гордость. Ирочка, донская наша красавица. Самый одаренный актер на свете», — сказал шоумен, вызвав смущение у артистки.Когда Дмитрий осознал, что его слова услышали журналисты, обратился к ним с неожиданной просьбой:
«Пиши, пиши, что у меня с Безруковой роман, давай!»А затем поцеловал собеседницу в щеку. Ирина лишь улыбнулась в ответ.
Также ведущий признался, что не исключает нового брака, если встретит любовь. Пока же он поблагодарил за то, что ему не задают бестактных вопросов, отметив, что никому не следует «лезть туда, где человеку больно».