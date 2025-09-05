«Донская красавица»: Дмитрий Дибров заявил о романе с популярной актрисой после развода

05 сентября 2025, 10:08

Дмитрий Дибров попросил журналистов написать про его роман с Ириной Безруковой

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Дибров повидался с Ириной Безруковой и осыпал ее комплиментами. Об этом сообщает Teleprogramma.org.





С недавних пор Дибров стал выходить в свет. На одном из мероприятий он вовсе ошарашил публику. Телеведущий восхитился красотой популярной актрисы, а заодно предложил «пропиарить» их выдуманный роман.

«А это наша гордость. Ирочка, донская наша красавица. Самый одаренный актер на свете», — сказал шоумен, вызвав смущение у артистки.

«Пиши, пиши, что у меня с Безруковой роман, давай!»