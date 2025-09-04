Ида Галич вспомнила, как помогла Овсянниковой начать карьеру на телевидении
После ухода из реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова решила заняться музыкальной карьерой — начала выпускать треки и снимать клипы. Одним из первых проектов на её пути стало сотрудничество с Идой Галич. В тот период блогер активно пробовала себя в продюсировании и участвовала в создании контента для начинающих артистов: от написания сценариев до работы на съемочной площадке в качестве режиссёра.
Звезда сериала «Первый номер» рассказала, что именно с её помощью один из клипов Овсянниковой впервые попал в эфир музыкальных телеканалов.
«Тогда начинающая исполнительница очень хотела попасть на ТВ. И клип, который мы с ребятами для нее сняли, стал первой ее работой, которую приняли на наших музыкальных каналах. Песня называется "Последний раз", но Марго со сцены так и не ушла», — отметила Галич.С иронией Галич добавила, что вовсе не жалеет о своей причастности к старту карьеры Овсянниковой.
«Хорошенький клип. Заработанные денежки. И Маргарита тогда еще не кукарекала, да и с Киркорова последние соки не выпивала», — сказала Ида.Сегодня Овсянникова активно участвует в светской жизни, появилась на ряде телепроектов и даже выпустила новый вирусный трек «Кукареку» при участии американского рэпера Lil Pump. По слухам, её поддерживает сам Филипп Киркоров.