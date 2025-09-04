Ида Галич вспомнила, как помогла Овсянниковой начать карьеру на телевидении

04 сентября 2025, 21:06

Блогер Ида Галич рассказала, как помогла в карьере Марго Овсянниковой

Марго Овсянникова (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

После ухода из реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова решила заняться музыкальной карьерой — начала выпускать треки и снимать клипы. Одним из первых проектов на её пути стало сотрудничество с Идой Галич. В тот период блогер активно пробовала себя в продюсировании и участвовала в создании контента для начинающих артистов: от написания сценариев до работы на съемочной площадке в качестве режиссёра.





Звезда сериала «Первый номер» рассказала, что именно с её помощью один из клипов Овсянниковой впервые попал в эфир музыкальных телеканалов.





«Тогда начинающая исполнительница очень хотела попасть на ТВ. И клип, который мы с ребятами для нее сняли, стал первой ее работой, которую приняли на наших музыкальных каналах. Песня называется "Последний раз", но Марго со сцены так и не ушла», — отметила Галич.

«Хорошенький клип. Заработанные денежки. И Маргарита тогда еще не кукарекала, да и с Киркорова последние соки не выпивала», — сказала Ида.