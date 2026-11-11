«Давайте придумаем»: Певица MARGO раскрыла, кто платит за её продвижение

11 ноября 2026, 12:13

Певица MARGO объяснила, кто оплачивает её продвижение в шоу-бизнесе

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Протеже Филиппа Киркорова, эпатажная певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова), известная треками «Кукареку» и «Вечеринка лютая», рассказала, кто оплачивает её продвижение в шоу-бизнесе.





В беседе с «Леди Mail» артистка отметила, что интересного человека везде приглашают, поскольку он делает рейтинги.

«Ну, кто может за меня платить? Давайте придумаем: Канье Уэст, например. Почему нет? Я делаю рейтинги, и за моё появление мне платят гонорар — это моя работа. Бесплатно я где-то появляюсь только в очень редких случаях. Поэтому вопрос, честно говоря, странный. Это примерно как спросить артиста, у которого много корпоративов: «А сколько вы платите, чтобы вас приглашали на корпоративы?» Если ты интересен людям и даёшь результат — тебя зовут», — пояснила Маргарита.