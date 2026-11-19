19 ноября 2026, 14:44

Амалия Мордвинова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Амалия Мордвинова прославилась благодаря ролям в кино и театре, а затем надолго пропала с экранов. Актриса уехала в Индию, занялась духовными практиками и воспитанием детей. Спустя годы она снова встретилась со зрителями. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и образование Амалии Мордвиновой Карьера в театре и известные роли в кино Участие в шоу «Танцы на льду» Мужья и дети Амалии Мордвиновой Переезд в Индию и духовные практики Стихи и новые интересы актрисы Возвращение Амалии Мордвиновой на экраны

Детство и образование Амалии Мордвиновой

Карьера в театре и известные роли в кино

Участие в шоу «Танцы на льду»

Амалия Мордвинова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мужья и дети Амалии Мордвиновой

Переезд в Индию и духовные практики

Стихи и новые интересы актрисы

Возвращение Амалии Мордвиновой на экраны