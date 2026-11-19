Амалия Мордвинова прославилась благодаря ролям в кино и театре, а затем надолго пропала с экранов. Актриса уехала в Индию, занялась духовными практиками и воспитанием детей. Спустя годы она снова встретилась со зрителями. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и образование Амалии Мордвиновой
Людмила Мордвинова, известная зрителям как Амалия, родилась 20 ноября 1973 года в Южно-Сахалинске. Ее мать работала школьной учительницей. Отец Морис Бонфельд ушел из семьи еще до рождения дочери. Позже девочку удочерил отчим. Детство будущей актрисы прошло на Сахалине, а в подростковом возрасте она вместе с семьей переехала в Вологду. По воспоминаниям артистки, одноклассники дразнили ее из-за рыжих волос и полной фигуры. В старших классах девушка похудела, а при получении паспорта решила сменить имя на Амалию и взять фамилию Мордвинова.
После школы она отправилась в Москву и подала документы в театральные вузы. Абитуриентка поступила в ГИТИС и Щукинское училище, но выбрала учебу в «Щуке». Там она занималась у педагога Аллы Казанской до 1995 года.
Карьера в театре и известные роли в кино
На сцене «Ленкома» Амалия дебютировала в спектакле Марка Захарова «Королевские игры». Она сыграла Анну Болейн и получила за эту работу Государственную премию России. Позднее артистка выходила на сцену Московского театра имени Владимира Маяковского и участвовала в антрепризных постановках. Ее театральные работы отметили премией «Хрустальная Турандот». В кино Мордвинова впервые появилась в 1993 году. Она сыграла певицу в фильме «Дорога в рай», а вскоре зрители увидели ее в комедии Карена Шахназарова «Сны».
Позже актриса снялась в картинах «Роковые яйца», «Вор» и «Женская собственность». Широкую популярность ей принес сериал «Самозванцы». Среди других работ артистки — триллер «Затворник», детектив «Охота на Золушку», военная драма «Кромовъ» и фильм «Generation П». Весной 2024 года Мордвинова вернулась к съемкам после долгого перерыва. Она приняла участие в работе над авантюрным детективом «Гид и большие соблазны».
Участие в шоу «Танцы на льду»
В 2007 году Амалия вышла на лед в шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон». Ее партнером стал фигурист Руслан Гончаров. Во время одного из выпусков пара использовала в номере стул. Член жюри Николай Цискаридзе заметил, что актриса провела на нем большую часть выступления. Эти слова расстроили участницу до слез. Зрители поддержали Мордвинову, а Цискаридзе покинул студию. После его возвращения актриса положила букет на место судьи, но тот выбросил цветы.
Мужья и дети Амалии Мордвиновой
Первый брак артистки продлился всего месяц. В интервью Борису Корчевникову она рассказала, что семейные обязательства оказались для нее слишком тяжелыми. Супруги поняли, что не подходят друг другу, и расстались. Вторым мужем стал звукорежиссер Игорь Зорин. Пара познакомилась в начале 1990-х и прожила вместе шесть лет. Развод дался актрисе тяжело. В 2000 году Мордвинова вышла замуж за предпринимателя Александра Гольданского. У супругов родилась дочь Диана. Вместе они создали продюсерский центр «Театральное дело Гольданских». Их брак продлился четыре года. Позже артистка связала свою жизнь с бизнесменом Вадимом Беляевым. В этих отношениях у нее родились сын Герман и дочери Евангелина и Серафима. Со временем пара рассталась.
Переезд в Индию и духовные практики
В 2009 году Амалия вместе с младшими детьми переехала в Индию. Старшая дочь Диана отправилась в Америку со сводной сестрой Ханной. В Индии актриса познакомилась с духовным учителем Игорем Инатенко. Они прожили вместе семь лет, но официально отношения не оформили. В 2016 году мужчина умер. Мордвинова рассказывала о жизни в доме в индийской деревне на высоте 3,5 тысячи метров. По ее словам, она сосредоточилась на воспитании детей и духовном развитии, а новые романтические отношения ее не привлекали.
Стихи и новые интересы актрисы
В 2016 году Амалия выпустила первый поэтический сборник «Концепция райского сада». В стихах она поделилась философскими размышлениями и рассказала о любви. Артистка проводила встречи с поклонниками и говорила о духовных практиках. Она создала Центр духовного возрождения женственности. В 2023 году Мордвинова отметила 50-летие. К тому времени она перестала вести социальные сети и редко общалась с публикой.
Возвращение Амалии Мордвиновой на экраны
В начале декабря 2025 года актриса появилась в программе «Мой герой». Она вспомнила детство и концерты на остановках, а еще рассказала, за что могла бы извиниться. В феврале 2026 года Мордвинова стала участницей экстремального реалити «Выживалити». Свое решение она объяснила желанием вновь встретиться со зрителями.