18 ноября 2026, 21:49

Актриса Диана Пожарская рассказала о съёмках в сериале в период беременности

Диана Пожарская (Фото: кадр из сериала «Живой»)

Актриса Диана Пожарская на премьере сериала «Тайный город» рассказала, что волновалась во время съёмок, поскольку была беременна.





В беседе с Super жена Ивана Янковского сообщила, что переживала из-за температуры на площадке и необычных костюмов с корсетами, но коллеги знали о её положении и создавали для неё комфортные условия.

«Признаюсь честно, я плохо помню. Но волнение было каждый день. Начиная с того, в чём я, будет ли холодно, будет ли тепло, костюмы корсета. Но в самом процессе съёмок всё забывается, ты концентрируешься на роли, ты убеждаешься, что всё под контролем. Спасибо всем, кто был в курсе, они меня очень берегли», — заявила Пожарская.