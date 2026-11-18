«Всё забывается»: Диана Пожарская рассказала о съёмках во время беременности
Актриса Диана Пожарская рассказала о съёмках в сериале в период беременности
Актриса Диана Пожарская на премьере сериала «Тайный город» рассказала, что волновалась во время съёмок, поскольку была беременна.
В беседе с Super жена Ивана Янковского сообщила, что переживала из-за температуры на площадке и необычных костюмов с корсетами, но коллеги знали о её положении и создавали для неё комфортные условия.
«Признаюсь честно, я плохо помню. Но волнение было каждый день. Начиная с того, в чём я, будет ли холодно, будет ли тепло, костюмы корсета. Но в самом процессе съёмок всё забывается, ты концентрируешься на роли, ты убеждаешься, что всё под контролем. Спасибо всем, кто был в курсе, они меня очень берегли», — заявила Пожарская.Ранее Диана Пожарская рассказала, что помогает ей сохранять форму после родов. По её словам, причиной выступил насыщенный рабочий график.