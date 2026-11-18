18 ноября 2026, 22:42

Блогерша Ирина Пинчук приняла ислам и рассказала, что привело её к новой вере

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук рассказала в соцсетях, что приняла ислам. По словам девушки, к этому решению она пришла самостоятельно — муж-мусульманин не уговаривал её менять веру и не оказывал никакого давления.





Пинчук призналась, что сначала просто наблюдала за супругом: обращала внимание на его поступки, отношение к семье и окружающим. Со временем у неё появился собственный интерес к исламу, и она захотела узнать о новой для себя религии больше.



Ирина подчеркнула, что её решение было осознанным и не стало результатом чужого влияния. Блогерша также отметила, что понимает: некоторые могут связать принятие ислама исключительно с замужеством или предположить, что супруг склонил её к этому шагу.





«Никто не привёл меня к этому решению за руку, никто не ставил передо мной условий. Это был мой собственный путь, мой интерес и мой осознанный выбор. И вот к чему он меня привёл. Я прекрасно понимаю, что найдутся люди, которые захотят всё обесценить фразами вроде «ради мужа», «тебя заставили» или «попала под влияние». Но, знаете, меня это даже не заденет», — поделилась она.