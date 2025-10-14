Таролог раскрыл, что на самом деле скрывается за объявленным разводом Джигана и Самойловой
Многие не верят в объявленный развод Джигана и Оксаны Самойловой, считая это PR-ходом. Заблуждение это или правда?
Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» рассказал, что на вопрос о разводе не выпало карт, которые бы подтвердили это.
«Но всё же в раскладе присутствует три карты масти Пентаклей, которые указывают на коммерческую подоплёку поданного заявления. Так Рыцарь Пентаклей — это прямое указание на прибыльную сделку. 8 Пентаклей говорит о решении рабочих вопросов. А Король Пентаклей вторит первым двум картам и также может указывать на то, что даже если и есть у пары мысли о разводе, они смогут договориться и не довести до него», — пояснил он.
По словам астролога, можно смело остановиться на утверждении, что развод — это чистой воды PR-ход.
«Напрямую на этот вопрос выпала карта Туз Пентаклей, которая без сомнения говорит, что это PR», — заключил он.