У телеведущего Дмитрия Диброва после развода появилась новая девушка моложе 36-летней Полины

Kp.ru: Дмитрий Дибров нашел себе после развода девушку моложе 36-летней Полины
У телеведущего Дмитрия Диброва появилась новая девушка. И она моложе, чем его 36-летняя экс-супруга Полина. Этим с Kp.ru поделился осведомленный источник.
Первым делом собеседник издания обозначил, что отношения Диброва с 38-летними певицами-близняшками Катей и Волгой Король носят исключительно профессиональный характер. С парой сестер звезда готовит музыкальный проект, никакой страсти и романтики между ними нет.
«У Дмитрия другая девушка. И она моложе Полины», — объяснил журналистам источник, который попросил сохранить анонимность.
Дмитрий Дибров неожиданно пришёл на 18-летие дочери Даны Борисовой в одном из столичных ресторанов
Напомним, что 7 августа адвокаты подтвердили развод пары после 16 лет брака, в котором на свет появились трое сыновей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Причиной стала измена женщины с давним другом семьи Романом Товстиком.
Супругам удалось мирно урегулировать вопросы, связанные с воспитанием детей. Так, например, Дмитрий и Полина Дибровы вместе привели детей в школу на 1 сентября.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская