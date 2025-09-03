У телеведущего Дмитрия Диброва после развода появилась новая девушка моложе 36-летней Полины

03 сентября 2025, 06:38

Kp.ru: Дмитрий Дибров нашел себе после развода девушку моложе 36-летней Полины

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: Instagram* @polinadibrova)

У телеведущего Дмитрия Диброва появилась новая девушка. И она моложе, чем его 36-летняя экс-супруга Полина. Этим с Kp.ru поделился осведомленный источник.





Первым делом собеседник издания обозначил, что отношения Диброва с 38-летними певицами-близняшками Катей и Волгой Король носят исключительно профессиональный характер. С парой сестер звезда готовит музыкальный проект, никакой страсти и романтики между ними нет.





«У Дмитрия другая девушка. И она моложе Полины», — объяснил журналистам источник, который попросил сохранить анонимность.