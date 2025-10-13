«Нужно время»: Оксана Самойлова пообещала рассказать правду о разводе с Джиганом

13 октября 2025, 16:40

Оксана Самойлова пообещала дать комментарий о разводе с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова впервые обратилась к поклонникам после новости о расторжении брака с Джиганом. Модель опубликовала новое фото в личном блоге и ответила на вопросы о разрыве.





Самойлова заявила, что обязательно прокомментирует ситуацию, но позже.

«Знаю, что ждёте комментарии... Но нужно время, чтобы эмоции поутихли», — заявила Оксана.