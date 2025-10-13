«Нужно время»: Оксана Самойлова пообещала рассказать правду о разводе с Джиганом
Оксана Самойлова пообещала дать комментарий о разводе с Джиганом
Оксана Самойлова впервые обратилась к поклонникам после новости о расторжении брака с Джиганом. Модель опубликовала новое фото в личном блоге и ответила на вопросы о разрыве.
Самойлова заявила, что обязательно прокомментирует ситуацию, но позже.
«Знаю, что ждёте комментарии... Но нужно время, чтобы эмоции поутихли», — заявила Оксана.Напомним, что 6 октября Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. Их брак длился 13 лет, за это время у пары родилось четверо детей. Конкретную причину расхода звёзды не называют.
Это не первый разрыв в их отношениях. Пара расставалась в 2020 году после рождения сына, а затем ещё раз спустя два года. Тогда Джиган сообщал о проблемах с алкоголем и намекал на измены.
Ранее Полина Диброва отреагировала на новость о разводе Самойловой и Джигана.