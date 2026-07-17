Таролог рассказал, какое карьерное будущее ждет Анастасию Волочкову после осложнения старой травмы

17 июля 2026, 11:06

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Недавняя травма Анастасии Волочковой дала о себе знать. Балерина попыталась стремительно возобновить свою концертную деятельность после сложной операции, а в итоге получила надрыв мышцы с воспалением внутренней стороны бедра.





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что текущая травма определённо не скажется негативно на будущем карьеры Анастасии Волочковой.





«Таро-прогноз на год показывает, что она хорошо проявит себя в тех проектах, в которых будет участвовать, на что ярко указывает аркан Королева Жезлов. А проекты её ждут хорошие, прибыльные, о чём говорят и Рыцарь Пентаклей, как прямое указание на доход от проектной деятельности, и Двойка Чаш, как карта, указывающая на взаимовыгодные деловые отношения», — сказал он.

«Что касается её текущей травмы, то балерине удастся быстро восстановиться и, судя по выпавшей карте Шут, помогут в этом инновационные методы лечения (Шут находится под управлением Урана, а Уран — это планета инноваций)», — прокомментировал Зак.