«Рано отказалась от костылей»: Волочкова рассказала о лечении после госпитализации

16 июля 2026, 18:41

Волочкова призналась, что поспешила с возвращением к работе после операции

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала, как проходит её восстановление после недавней госпитализации.





В беседе с Общественной Службой Новостей балерина призналась, что до сих пор проходит лечение и восстанавливается после операции на тазобедренном суставе, которую перенесла зимой в немецкой клинике.



По словам артистки, она слишком быстро вернулась к привычным нагрузкам. Уже спустя неделю после операции Волочкова отказалась от костылей, снова встала на пуанты и начала репетировать, что в итоге привело к осложнениям.





«Поспешила я. Да, и в самом деле рано отказалась от костылей, быстро встала на пуанты и вошла в свой привычный режим работы. Спустя почти неделю после операции на тазобедренном суставе я начала репетиции. И вот результат — снова я в больнице с посиневшей ногой», — рассказала балерина.

«Я всё равно после лечения поеду на выступления, у меня запланированы шоу», — заявила Волочкова.