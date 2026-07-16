«Рано отказалась от костылей»: Волочкова рассказала о лечении после госпитализации
Волочкова призналась, что поспешила с возвращением к работе после операции
Анастасия Волочкова рассказала, как проходит её восстановление после недавней госпитализации.
В беседе с Общественной Службой Новостей балерина призналась, что до сих пор проходит лечение и восстанавливается после операции на тазобедренном суставе, которую перенесла зимой в немецкой клинике.
По словам артистки, она слишком быстро вернулась к привычным нагрузкам. Уже спустя неделю после операции Волочкова отказалась от костылей, снова встала на пуанты и начала репетировать, что в итоге привело к осложнениям.
«Поспешила я. Да, и в самом деле рано отказалась от костылей, быстро встала на пуанты и вошла в свой привычный режим работы. Спустя почти неделю после операции на тазобедренном суставе я начала репетиции. И вот результат — снова я в больнице с посиневшей ногой», — рассказала балерина.Сейчас, по словам Волочковой, врачи продолжают лечение и готовят её к необходимым процедурам. Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка не собирается отменять творческие планы.
«Я всё равно после лечения поеду на выступления, у меня запланированы шоу», — заявила Волочкова.