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«Боль дикая!»: Волочкова призналась, что восстановление после травмы оказалось тяжелым

Анастасия Волочкова пожаловалась на сильную боль после операции
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, как проходит её восстановление после серьёзной травмы ноги. Балерина призналась, что слишком рано начала увеличивать физические нагрузки, из-за чего до сих пор испытывает сильную боль.



Артистка сообщила, что вновь посетила Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО), где врачи оценили ход её реабилитации.

По словам Волочковой, профессор-реабилитолог разрешил ей постепенно возвращаться к тренировкам, однако с важными ограничениями. Пока балерине запрещено поднимать травмированную ногу вперёд и в сторону.

«Профессор-реабилитолог Михаил Борисович разрешил осторожно заниматься без поднятия повреждённой ноги вперед и в сторону. Да это и невозможно, потому что боль дикая!» — призналась Волочкова.
Балерина отметила, что восстановление требует времени, поэтому теперь намерена более внимательно следовать рекомендациям врачей и не форсировать возвращение к привычным нагрузкам.

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Софья Метелева

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