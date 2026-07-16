«Боль дикая!»: Волочкова призналась, что восстановление после травмы оказалось тяжелым
Анастасия Волочкова пожаловалась на сильную боль после операции
Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, как проходит её восстановление после серьёзной травмы ноги. Балерина призналась, что слишком рано начала увеличивать физические нагрузки, из-за чего до сих пор испытывает сильную боль.
Артистка сообщила, что вновь посетила Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО), где врачи оценили ход её реабилитации.
По словам Волочковой, профессор-реабилитолог разрешил ей постепенно возвращаться к тренировкам, однако с важными ограничениями. Пока балерине запрещено поднимать травмированную ногу вперёд и в сторону.
«Профессор-реабилитолог Михаил Борисович разрешил осторожно заниматься без поднятия повреждённой ноги вперед и в сторону. Да это и невозможно, потому что боль дикая!» — призналась Волочкова.Балерина отметила, что восстановление требует времени, поэтому теперь намерена более внимательно следовать рекомендациям врачей и не форсировать возвращение к привычным нагрузкам.