«Боль дикая!»: Волочкова призналась, что восстановление после травмы оказалось тяжелым

16 июля 2026, 18:24

Анастасия Волочкова пожаловалась на сильную боль после операции

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, как проходит её восстановление после серьёзной травмы ноги. Балерина призналась, что слишком рано начала увеличивать физические нагрузки, из-за чего до сих пор испытывает сильную боль.





Артистка сообщила, что вновь посетила Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО), где врачи оценили ход её реабилитации.



По словам Волочковой, профессор-реабилитолог разрешил ей постепенно возвращаться к тренировкам, однако с важными ограничениями. Пока балерине запрещено поднимать травмированную ногу вперёд и в сторону.





«Профессор-реабилитолог Михаил Борисович разрешил осторожно заниматься без поднятия повреждённой ноги вперед и в сторону. Да это и невозможно, потому что боль дикая!» — призналась Волочкова.