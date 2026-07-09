Волочкова заявила, что критика не изменит ее место в истории балета
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что не реагирует на нападки в свой адрес и считает свой вклад в русский балет уже состоявшимся фактом. Об этом она написала в личном блоге.
В новой публикации россиянка дала понять, что чужие оценки не влияют на ее отношение к себе. Она уверена: ее имя давно заняло свое место в истории, а уровень узнаваемости говорит сам за себя. Артистка признала, что годы и операция по замене сустава сказались на физических возможностях. По этой причине она уже не танцует так, как раньше. При этом Волочкова продолжает выходить на сцену и встречаться со зрителями на своих концертах.
Отдельно балерина обратилась к тем, кто обсуждает ее форму и выступления. Она предложила критикам сначала надеть пуанты, а уже потом рассуждать о балете. По словам артистки, если попросить таких людей станцевать, это вызовет лишь смех.
Анастасия Волочкова на сегодня одна из самых популярных фигур среди звезд российского шоу-бизнеса. Постоянное пристальное внимание со стороны прессы, неусыпная бдительность папарацци, публика, жадно ловящая все, вплоть до мельчайших подробностей из жизни знаменитости, — это свидетельствует как в пользу сногсшибательного успеха, так и грамотного черного пиара.
Сейчас новости об экс-приме продолжают публиковаться на первых полосах гламурных изданий. В начале лета 2026-го Анастасия вновь привлекла к себе внимание, снявшись в романтическом реалити «Свадьба вслепую» для телеканала «Пятница!».
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