Волочкова заявила, что критика не изменит ее место в истории балета

09 июля 2026, 08:45

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Михаил Богачев)

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что не реагирует на нападки в свой адрес и считает свой вклад в русский балет уже состоявшимся фактом. Об этом она написала в личном блоге.