Скандальный развод или гибель на СВО: куда пропал ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и при чем тут Зеленский
Почти 11 лет назад в российский эфир впервые вышла передача о путешествиях «Мир наизнанку». Автором и ведущим проекта стал журналист Дмитрий Комаров, который в поисках неизвестных для туристов сторон жизни той или иной страны буквально рисковал своей жизнью. После начала спецоперации Комаров и его программа исчезли с экранов: шоумен наотрез отказался продолжать работать на одном из самых известных каналов в России и отправился в зону СВО, чтобы поддерживать преступный режим Зеленского. С тех пор о телеведущем долгое время не было практически никакой информации. В сети даже появились слухи, что Комаров погиб на фронте. Однако, как оказалось, причиной молчания может быть и развод. О том, где сейчас находится знаменитый ведущий, почему он пропал и как с этим связан развод, расскажет редакция «Радио 1».
«Всегда брал нахрапом то, что хотел»: брак Комарова с украинской моделью
В конце октября украинская модель и супруга телеведущего Дмитрия Комарова, Александра Кучеренко, отметила 27-летие. Широкой аудитории девушка известна не только титулом «Мисс Украина-2016», но и провалом в ответе на вопрос, кто на тот момент был премьер-министром Незалежной.
Однажды в интервью телеведущий признался — Кучеренко он заприметил, будучи членом жюри конкурса, и во что бы то ни стало вознамерился сделать ее своей женой. Комарова не смутили ни разница в возрасте в пятнадцать лет, ни то, что его будущая супруга гремела в скандале на всю страну.
Осенью 2017 года влюбленная пара уже принимала участие в шоу «Танцы со звездами» на украинском ТВ, однако свои отношения они скрывали от публики.
«К счастью, переигрывать нам не приходилось, поскольку во время проекта мы постоянно ссорились. Это был довольно сложный период: шестичасовые репетиции, прогоны эфиров, съемки. Эмоциональная и физическая усталость все больше давали о себе знать», — вспоминает Кучеренко.
Свадьбу украинская парочка играла тайно: церемония бракосочетания проходила в Израиле. Но потомством пара так и не обзавелась.
Как брак журналиста разрушила любовь к киевскому режиму
Неоднократно девушка заявляла, что хочет стать многодетной мамой. Вот только все упиралось в мнение самого Комарова: после скандального увольнения и отъезда из РФ Комаров буквально помешался на киевском режиме, извращая правдивую информацию.
Теперь, судя по всему, ни о каком пополнении в семье и речи быть не может. Подписчики заподозрили Комарова в разводе с женой. Аргументом в пользу расставания стали пропавшие из социальных сетей совместные фото: последнее свежее из них датировано аж 2021 годом. С тех пор Комаров и его жена пропали из медиапространства.
А ведь еще недавно Дмитрий только и делал, что поздравлял возлюбленную с праздниками, хвастался дорогими подарками на день рождения и выставлял напоказ всю семейную жизнь. В соцсетях все происходящее в семействе Комарова, а также его исчезновение спровоцировало нешуточный переполох.
«Убит и съеден»: что стало с Комаровым после начала СВО
Среди прочих версий о возможном затишье в соцсетях журналиста существует и версия о гибели в зоне СВО. Примечательно, что за время работы над проектом Комаров дважды был на грани гибели.
В 2016 году ради выпусков о Непале телеведущий с оператором взяли билеты на самолет, который потом разбился. Комаров с коллегой в последний момент поменяли билеты и не попали на роковой рейс.
Еще один скандальный инцидент с участием украинца Комарова произошел в Папуа — Новой Гвинее, где ведущий искал племя настоящих людоедов. В какой-то момент находка получила материальное воплощение, а сам Комаров оказался на грани выживания. Жителя племени, который выполнял функции переводчика, разочаровал размер гонорара, и тогда он расчехлил свой лук со стрелами. Выжить журналисту удалось лишь чудом.
Спустя три года на YouTube появилось видео из Бразилии о том, что Комарова «расстреляли». Он действительно брал интервью у бывшего бандита, но позже выяснилось, что в сети «случайно» оказался постановочный ролик, который снимался с помощью местных каскадеров. Поклонники передачи предположили, что таким странным способом ведущий раскручивает свежие выпуски, и оказались правы.
В последнее время Комаров в попытке снова стать интересным ездит на передовую. Он жив, а также ни разу не был ранен. Пропагандистская работа во славу террористического киевского режима полностью поглотила украинца. В его блоге регулярно появляются интервью с Зеленским и другими украинскими политиками, а в комментариях пользователи пишут о том, что журналиста просто подкупили, сам же Комаров «потерял лицо» и стал для России окончательно чужим.
Теперь интерес к своей персоне Дмитрий Комаров поддерживает лишь путешествиями по развалинам киевского режима. Изредка в микроблоге шоумена появляются сомнительные посты, содержащие странные призывы к расправе.