19 сентября 2025, 14:45

Дмитрий Комаров (Фото: Инстаграм* @komarovmir)

Почти 11 лет назад в российский эфир впервые вышла передача о путешествиях «Мир наизнанку». Автором и ведущим проекта стал журналист Дмитрий Комаров, который в поисках неизвестных для туристов сторон жизни той или иной страны буквально рисковал своей жизнью. После начала спецоперации Комаров и его программа исчезли с экранов: шоумен наотрез отказался продолжать работать на одном из самых известных каналов в России и отправился в зону СВО, чтобы поддерживать преступный режим Зеленского. С тех пор о телеведущем долгое время не было практически никакой информации. В сети даже появились слухи, что Комаров погиб на фронте. Однако, как оказалось, причиной молчания может быть и развод. О том, где сейчас находится знаменитый ведущий, почему он пропал и как с этим связан развод, расскажет редакция «Радио 1».





Содержание «Всегда брал нахрапом то, что хотел»: брак Комарова с украинской моделью Как брак журналиста разрушила любовь к киевскому режиму

«Убит и съеден»: что стало с Комаровым после начала СВО

«Всегда брал нахрапом то, что хотел»: брак Комарова с украинской моделью

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Фото: Инстаграм* @komarovmir)

«К счастью, переигрывать нам не приходилось, поскольку во время проекта мы постоянно ссорились. Это был довольно сложный период: шестичасовые репетиции, прогоны эфиров, съемки. Эмоциональная и физическая усталость все больше давали о себе знать», — вспоминает Кучеренко.

Как брак журналиста разрушила любовь к киевскому режиму



«Убит и съеден»: что стало с Комаровым после начала СВО