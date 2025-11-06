«Телка, зарабатывающая на корпоративах»: правда о разводе, скандалах и рождении ребёнка ведущей Татьяны Арно
Татьяна Арно — популярная телеведущая и журналистка в России. Она стала известной благодаря развлекательной программе «Розыгрыш». С тех пор её карьера на телевидении успешно продолжается, зрители любят женщину за яркую улыбку и позитивный настрой. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба знаменитости сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Татьяны АрноТатьяна Арно родилась 7 ноября 1981 года в Москве. В подростковом возрасте девочка обижалась на родителей за то, что они дали ей такое имя. Дело в том, что одноклассники дразнили будущую звезду телевидения Татьяной Лариной. Знаменитость это очень злило. После школы она поступила на факультет немецкого языка Московского государственного лингвистического университета и успешно его окончила. На телевидение попала ещё в молодости.
Карьера на ТВ и не толькоЕе первым проектом стала программа «Афиша» на НТВ. Через два года девушка прошла кастинг на передачу «Розыгрыш», которая шла на Первом канале с 2003 по 2012 год. Он был непростым — ей нужно было станцевать и рассказать смешную историю, но она справилась. В ее карьере были и другие проекты, такие как «Большой город» на СТС и «Новости» на канале «Дождь*». С марта по август 2016 года зрители могли видеть ведущую в реалити-шоу о стиле «Новая жизнь» на СТС. Осенью следующего года знаменитость стала главным редактором сайта «Сплетник.ру» и работала там до 2020 года. Весной 2021 года появилась новость, что Татьяна заняла пост креативного директора по производству оригинального контента в Condé Nast Россия. Однако через год компания закрыла российский филиал из-за политических обстоятельств. В 2023 году Арно снялась в нескольких документальных фильмах, которые поднимают важные социальные темы.
Личная жизнь и увлечения Татьяны АрноЖенщина активно занимается благотворительностью. Она помогает пожилым людям и пациентам с онкологическими заболеваниями через фонд «Вера», который поддерживает хосписы. Москвичка обожает путешествовать, прыгать с парашютом и заниматься виндсерфингом. Звезда также катается на горных лыжах и увлекается ретромобилями. В 2009 году даже участвовала в ралли. Но в её жизни были и неприятные моменты. Во время одного из прыжков с парашютом сломала руку. У нее есть интересное хобби — коллекционирует забавные вырезки из газет, включая смешные высказывания и фотографии. Это занятие помогает ей поднять настроение.
Некоторое время Арно встречалась с Вячеславом Чичвариным. В одном интервью она призналась, что у них независимые характеры, поэтому они часто ругались. После него у Татьяны начался роман с Амираном Лагвилавой, который длился несколько лет. Затем она встретила бизнесмена Александра Мамута, но и эти отношения оказались недолгими. С будущим мужем, петербургским журналистом и музыкантом Кириллом Ивановым, москвичка познакомилась во время съемок программы «Большой город» на СТС. Они отметили Новый год 2011 вместе и вскоре поженились, но через два года развелись.
Скандалы с Татьяной АрноВ 2013 году Татьяна в одном интервью немного колко отозвалась о Лере Кудрявцевой, назвав ее «телкой», которая зарабатывает на корпоративах. Однажды Арно поспорила с Ксенией Собчак, что сможет сбросить 10 кг за месяц. Если бы она проиграла, то помыла машину журналистки, но ей удалось сбросить лишний вес.
В феврале 2018 года между Татьяной и Ксенией снова возникла напряженность. Во время интервью Ксения назвала Татьяну «грудастой с*кой».