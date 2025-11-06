Валерий Меладзе выступил в Санкт-Петербурге и заработал там более ₽20 млн

06 ноября 2025, 08:46

Меладзе заработал 20 миллионов рублей, выступив в американском Санкт-Петербурге

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Валерий Меладзе, не имея возможности выступать в России, устроил юбилейный тур в США в честь своего 60-летия. Первое шоу прошло в Санкт-Петербурге, расположенном в штате Флорида. На этом концерте артист заработал 270 тысяч долларов, что составляет около 22 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.