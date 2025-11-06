Валерий Меладзе выступил в Санкт-Петербурге и заработал там более ₽20 млн
Валерий Меладзе, не имея возможности выступать в России, устроил юбилейный тур в США в честь своего 60-летия. Первое шоу прошло в Санкт-Петербурге, расположенном в штате Флорида. На этом концерте артист заработал 270 тысяч долларов, что составляет около 22 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Всего за американские гастроли певец собрал порядка 3 миллионов долларов, или 244 миллиона рублей. Меладзе выступил в 14 городах страны, дав 16 концертов. Особенно популярным он стал в местах с большим русскоязычным населением: Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В каждом из этих городов билеты раскупили полностью.
Американские охранники площадок удивлялись происходящему, а женщины перекрыли Таймс-сквер и устроили массовое караоке. В социальных сетях россияне шутят о «Присоединённых Штатах Америки», комментируя видео с концертов.
Валерий Меладзе — советский и российский певец, телеведущий и продюсер грузинского происхождения. Он является одним из самых популярных поп-исполнителей на постсоветском пространстве и обладателем большого количества престижных наград и премий.
