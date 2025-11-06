Анна Семенович пожелала SHAMAN с Мизулиной завести детей

06 ноября 2025, 06:18

Анна Семенович (Telegram / @annsemenovich)

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович тепло отозвалась о браке главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с певцом SHAMAN. Свои пожелания она озвучила в интервью VOICE.





Церемония прошла в одном из ЗАГСов Донецка. Молодожены сознательно отказались от пышного торжества, выбрав скромную одежду. Вместо традиционного смокинга музыкант предстал в зеленоватой рубашке и черных брюках, а общественный деятель отказалась от белого платья в пользу стильного костюма.



Семенович заявила, что очень рада и выразила надежду на прочность их союза.



«Я так рада за ребят, за их пару. Мне кажется, у них такая сильная любовь. А я вообще за любовь. Я желаю, конечно, молодым и здоровья, и радости, и счастья, и деток и всего-всего самого лучшего», — поделилась звезда.