«Вприпрыжечку с коктейлем»: Девушка сняла Лерчек в спортзале, а клуб её исключил
Посетительница спортзала засняла блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вместе с её возлюбленным Луисом Сквиччиарини. В это же время пара публиковала фото и видео из больницы.
Пятый канал связался с девушкой, которая сняла Лерчек в фитнес-клубе. Автор видео Алина утверждает, что на кадрах запечатлена именно Чекалина, но со спины.
Свидетельница отметила, что блогер находилась в «абсолютно нормальном состоянии и вприпрыжечку с протеиновым коктейлем». Однако за два часа до этого возлюбленный Валерии Луис опубликовал пост о том, что Лерчек уехала на химиотерапию. Через несколько дней клуб исключил Алину.
В фитнес-клубе девушке заявили, что на видео попало третье лицо и это якобы противоречит правилам. Несмотря на все доводы клиентки, руководство приняло решение в одностороннем порядке исключить её из клуба. Абонемент в этом спортзале стоит 350 тысяч рублей.
Читайте также: