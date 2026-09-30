Терпел насмешки учителей из-за штанов за 90 рублей и переспал с замужней поклонницей: через что прошел исполнитель хита «Любимка» NILETTO?
NILETTO — российский певец и танцор, участник музыкального проекта «Песни» на телеканале ТНТ и шоу «Русский ниндзя». Широкую известность артист получил после выхода вирусного хита «Любимка». Песня и клип быстро превратились в интернет-мем и собрали сотни миллионов просмотров на YouTube, сделав Данила Прыткова одним из самых узнаваемых российских исполнителей. За время карьеры NILETTO выпустил немало успешных совместных композиций с популярными артистами. Среди них — «Краш» с Клавой Кокой, «Fly 2» с Zivert, а также «Не вспоминай» и «Худи», записанные при участии Джигана и Artik & Asti. При этом вокруг певца неоднократно возникали резонансные истории. Чаще всего поводом для обсуждений становились его вспыльчивость, отношение к поклонникам и резкие публичные высказывания. 1 октября NILETTO исполняется 35 лет. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография NILETTO: детство и семьяДанил Прытков (настоящее имя певца) родился в Тюмени. Некоторое время он жил вместе с родителями и двумя сестрами в Перми, а в первый класс пошел уже в Екатеринбурге.
Родители будущего певца, Светлана и Сергей Прытковы, работали строителями. Еще подростком Данил помогал им на подсобных работах и за это получал карманные деньги. Первую крупную по тем временам сумму — семь тысяч рублей — он потратил на велосипед BMX, о котором давно мечтал.
Отец Данила увлекался спортом и играл на баяне. Сын во многом перенял его интересы: помимо физкультуры, мальчика привлекали музыка и танцы. В девять лет родители отдали его на брейк-данс. Для тренировок мама купила сыну кассету с американским рэпом. Именно тогда Прытков впервые услышал зарубежную музыку, которая впоследствии повлияла на его собственное творчество.
Еще через несколько лет Прытков начал писать первые тексты и записывать каверы на песни популярных исполнителей. Впрочем, в тот период он не воспринимал музыкальные занятия как будущую профессию.
Как NILETTO пережил травлю в школеСемья Прытковых жила достаточно скромно, поэтому денег на дорогую одежду у родителей не было. В одном из интервью Данил вспоминал, как вместе с мамой ездил на рынок и покупал вещи, ориентируясь прежде всего на доступную цену. Например, одни из штанов обошлись ему всего в 90 рублей.
Из-за внешнего вида Данил сталкивался с насмешками не только со стороны сверстников, но и со стороны некоторых педагогов. Однажды учительница даже поставила подростка в пример классу, объясняя ученикам, как, по ее мнению, не стоит одеваться. Родители сочли такой поступок непедагогичным и устроили скандал из-за поведения классного руководителя.
Учеба в университете и первые заработкиПосле школы Данил поступил на инженерно-экологический факультет Уральского государственного лесотехнического университета. Учебное заведение находилось недалеко от его дома, а вместе с ним туда отправились многие друзья.
Однако учеба не слишком интересовала Прыткова. Уже с первого курса он начал преподавать танцы. Денег хореограф получал немного, зато занимался тем, что действительно любил. Мама поддерживала решение сына развиваться в танцевальной сфере. В итоге Данил не закончил университет и ушел с третьего курса. Днем молодой человек работал на стройке, а ночами писал песни.
Кроме того, Данил записывал рекламные композиции. Таким образом он пытался помочь матери, у которой накопился долг по кредиту. Больших заработков все эти занятия не приносили. Поэтому предложение знакомого выступить на корпоративном мероприятии за 30 тысяч рублей показалось начинающему артисту настоящим успехом.
Однако организаторам настолько понравилось его выступление, что вместо оговоренных 30 тысяч они заплатили ему 50 тысяч: столько же за месяц зарабатывала мама Данила, работавшая маляром-штукатуром. Именно тогда будущий NILETTO понял, что музыка способна приносить ему хороший доход.
Псевдоним Данил Хаски и путь на телевидениеВ 2015 году Данил взял псевдоним Данил Хаски. Он создал YouTube-канал и вместе с другом Андреем Али начал записывать каверы. Среди первых работ были композиции группы Maroon 5.
Позже на канале стали появляться ролики с танцами Данила под песни популярных исполнителей, в том числе Элджея. Некоторые видео набрали больше миллиона просмотров. Параллельно Прытков продолжал писать собственные песни. Постепенно он решил попробовать силы в телевизионных музыкальных конкурсах и принял участие в проектах «Новая звезда» и «ПЕСНИ».
До финала «Новой звезды» артист не дошел. Зато во втором сезоне проекта «Песни» на ТНТ появился уже под псевдонимом NILETTO. Для выступления он выбрал композицию «Куртка на двоих» и в итоге попал в команду Тимати.
«Любимка» и стремительный взлет NILETTOНастоящий прорыв в карьере Данила Прыткова произошел в 2019 году, когда артист записал песню «Любимка».
«На самом деле особо не вкладывались, просто песня действительно зашла, TikTok дал композиции большой рывок, и люди ее услышали», — рассказывал NILETTO.Уже за первые сутки «Любимка» набрала более 500 тысяч просмотров. Со временем клип собрал сотни миллионов просмотров, а на сегодняшний день показатель достиг 439 миллионов.
После успеха песни карьера NILETTO резко пошла вверх. Артист заключил контракт с лейблом Zion Music, получил «Золотой граммофон», а также стал победителем в номинации «Лучший российский исполнитель» по версии MTV Europe Music Awards.
Личная жизнь NILETTO: отношения и расставание с Евгенией КузнецовойНесмотря на популярность, NILETTO долгое время сохранял образ холостяка и завидного жениха. В Москве певец снимал квартиру вместе с друзьями и своей командой. Там же он организовал небольшую домашнюю студию, чтобы иметь возможность работать между концертами и перелетами.
«В целом, у нас такое пацанское общежитие, справляемся, нормально. Бардак в доме, но периодически кому-то сверху падает идея прибраться. Кто-то из ребят начинает наводить чистоту, и ты понимаешь, что пора тоже что-то сделать. Но зачастую времени вообще нет: шесть дней был в туре, поспал, выкинул грязные вещи из чемодана, положил чистые, сходил в душ и снова улетел», — признавался он.Такой график, разумеется, отражался и на личной жизни. По словам артиста, если у кого-то из друзей появлялась девушка, пара могла видеться нечасто и преимущественно на нейтральной территории.
Сам Данил около восьми лет с переменным успехом встречался с хореографом Евгенией Кузнецовой. Отношения неоднократно переживали расставания и примирения. Примерно через четыре года после начала романа NILETTO сделал возлюбленной предложение, однако до свадьбы дело так и не дошло.
«Мы расходились и сходились миллион раз. Это была сильная любовь. Для меня последние пять-шесть месяцев эта история завершена», — рассказал исполнитель в ноябре 2020 года.Тогда же артист рассуждал о ревности и сложностях отношений на фоне плотного рабочего графика.
«Как оказалось, все люди ревнивые. И все девушки требуют внимания и живут эмоциями — сегодня было все прекрасно, а послезавтра она говорит тебе: "Я поняла, что все, до свидания". И отовсюду тебя уничтожает и удаляет. А ты просто сутки не выходил на связь, и она это с чем-то сопоставила, плюс подруга сказала, что видела с кем-то на прошлой неделе, а это даже был не ты», — объяснял NILETTO.
Роман NILETTO и Клавы Коки: правда или слухиNILETTO неоднократно записывал совместные песни с другими исполнителями. Вместе с Zivert он выпустил композицию «Fly 2», однако эта коллаборация не стала причиной масштабных слухов о романтических отношениях артистов.
Совсем иначе публика отреагировала на совместную работу NILETTO и Клавы Коки. После выхода клипа «Краш» поклонники начали обсуждать возможный роман между музыкантами. Артисты сами поддерживали интерес аудитории к этой теме. Например, в шоу Comment Out они вновь обыграли слухи о своих отношениях.
«Клава мне нравится. Она прикольная, веселая. Прикинь, она мне начала скидывать свои запретные фотки, и мне тоже нужно что-то послать», — заявил Данил.Однако подтверждений романтических отношений между NILETTO и Клавой Кокой так и не появилось. Поклонницы певца после этого предположили, что он по-прежнему остается свободным для новых отношений.
История NILETTO с замужней поклонницейПозже Данил рассказал еще об истории, связанной с поклонницей. В шоу «Что о тебе думают?» на VK Видео он поделился подробностями встречи с девушкой, которая уже состояла в отношениях. По словам артиста, девушка пришла к нему, они выпили вина, после чего она показала кольцо и рассказала, что у нее есть парень.
«История заключается в чем: одна девушка пришла ко мне — она суперофигенная. Все здорово. Мы попили вина, и она мне показывает кольцо. Говорит: у меня вообще парень есть, и он мне предложение вчера сделал, я согласилась. В тот момент я себе позволил это сделать. Подумал, что, возможно, я этого парня от чего-то спасаю. Я почувствовал себя немного героем, — сделал свое дело, и все остались в плюсе, я надеюсь. Может, нет…», — рассказал он.Сейчас, по словам артиста, его сердце занято, поэтому подобного поведения он себе больше не позволяет. При этом NILETTO продолжал достаточно откровенно рассуждать о своем отношении к поклонницам и популярности.
«Это природа, друзья. Я по жизни человек-фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не пользовался бы своей успешностью, чтобы хоть раз переспать с фанаткой», — объяснял певец.
Скандалы с NILETTO
Отказался фотографироваться с поклонниками
Одним из самых обсуждаемых эпизодов в карьере NILETTO стало его заявление об отношении к совместным фотографиям с поклонниками. В июле 2025 года артист сообщил, что больше не хочет фотографироваться с фанатами. По словам певца, постоянные просьбы сделать совместное селфи забирают у него слишком много энергии, негативно влияют на настроение и даже мешают работе над музыкой.
«Я тот человек, который ненавидит это больше всего в жизни. Когда люди подходят с просьбой сфотографироваться, я теряю энергию. Становлюсь злым, грустным и больше не могу писать хорошие песни», — говорил NILETTO.Высказывание вызвало неоднозначную реакцию. Часть аудитории поддержала артиста за откровенность и понимание личных границ. Другие пользователи, напротив, восприняли заявление как проявление звездной болезни.
Скандал NILETTO с казахским музыкантом
Еще один конфликт произошел после медийного баскетбольного матча. NILETTO оказался участником турнира, в котором команды артистов соревновались друг с другом. При этом игроки выступали в масках и костюмах. Во время игры Данил Прытков увидел на площадке казахского музыканта Данияра Берекмоинова и назвал его «ноунеймом».
Берекмоинов в итоге одержал победу, после чего поклонники музыканта начали активно критиковать NILETTO в социальных сетях.
Обвинения NILETTO в плагиате
Еще один резонансный эпизод произошел в 2021 году, практически в начале большой популярности NILETTO. Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин публично обратил внимание на сходство между песней NILETTO «Ветер зимаря» и хитом «Чай вдвоем» под названием «Сынок».
Костюшкин сравнил не только музыкальный мотив композиций, но и отдельные строки. В частности, он обратил внимание на схожесть фраз «У нее такие брендовые ножки» и «У него такие маленькие ножки». Музыкант заявил, что не считает использование похожих музыкальных приемов чем-то недопустимым, однако его задело отношение части аудитории к молодым исполнителям.
«Знаете, я не считаю музыку за какой-то священный грааль, к которому нельзя прикасаться и уж тем более повторять. Можно. Меня обижает другое, что многие говорят: “олдскул, олдскул”. Уступи дорогу молодым, они сделают что-то новое, ни на что не похожее. Уступаем, делайте!» — отметил тогда Костюшкин.При этом конфликт долго не продолжался. Менеджмент Стаса Костюшкина связался с командой NILETTO, после чего стороны смогли договориться. Прытков объяснил, что таким образом хотел выразить уважение дуэту «Чай вдвоем».
В результате артисты решили использовать ситуацию для взаимного продвижения и записали совместные ролики. В них они представили песни «Ветер зимаря» и «Две полоски», которая на тот момент недавно вышла у Костюшкина. Позже Стас Костюшкин рассказывал в интервью, что после личного общения составил о NILETTO положительное мнение и называл его простым и приятным человеком.
NILETTO поддержал Джигана после скандала со стрельбойВ конце сентября 2026 года Оксана Самойлова дала интервью Ксении Собчак, в котором подробно рассказала о проблемах мужа. В разговоре стало известно о серьезном инциденте, который произошел в июле.
По словам Самойловой, Джиган устроил дебош в загородном доме в Подмосковье, где, как сообщалось, удерживал персонал в качестве заложников и открыл стрельбу из карабина. После произошедшего рэпер отправился в реабилитационный центр.
NILETTO публично поддержал коллегу на фоне скандала. Певец заявил, что за время знакомства с Джиганом ни разу не видел его в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«За два года я видел медийного спортивного семьянина. Сколько мы встречались — зал, съемки, студия… Ни разу не видел, чтобы человек пил алкоголь или юзал запрещенку», — написал певец.При этом NILETTO отдельно обратился к пользователям, которые делают выводы о человеке на основании публикаций в социальных сетях.
«Мне нравится тот Джига, которого я знаю», — добавил артист.