30 сентября 2026, 12:06

NILETTO (фото: Instagram* / niletto_official)

NILETTO — российский певец и танцор, участник музыкального проекта «Песни» на телеканале ТНТ и шоу «Русский ниндзя». Широкую известность артист получил после выхода вирусного хита «Любимка». Песня и клип быстро превратились в интернет-мем и собрали сотни миллионов просмотров на YouTube, сделав Данила Прыткова одним из самых узнаваемых российских исполнителей. За время карьеры NILETTO выпустил немало успешных совместных композиций с популярными артистами. Среди них — «Краш» с Клавой Кокой, «Fly 2» с Zivert, а также «Не вспоминай» и «Худи», записанные при участии Джигана и Artik & Asti. При этом вокруг певца неоднократно возникали резонансные истории. Чаще всего поводом для обсуждений становились его вспыльчивость, отношение к поклонникам и резкие публичные высказывания. 1 октября NILETTO исполняется 35 лет. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография NILETTO: детство и семья Как NILETTO пережил травлю в школе Учеба в университете и первые заработки Псевдоним Данил Хаски и путь на телевидение «Любимка» и стремительный взлет NILETTO Личная жизнь NILETTO: отношения и расставание с Евгенией Кузнецовой Роман NILETTO и Клавы Коки: правда или слухи История NILETTO с замужней поклонницей Скандалы с NILETTO NILETTO поддержал Джигана после скандала со стрельбой NILETTO сейчас

Биография NILETTO: детство и семья

NILETTO (фото: Instagram* / niletto_official)

Как NILETTO пережил травлю в школе

Учеба в университете и первые заработки

NILETTO (фото: Instagram* / niletto_official)

«Три месяца не виделись»: Николай Басков объяснил, почему не снимается в кино

Псевдоним Данил Хаски и путь на телевидение

NILETTO (фото: Instagram* / niletto_official)

«Любимка» и стремительный взлет NILETTO

«На самом деле особо не вкладывались, просто песня действительно зашла, TikTok дал композиции большой рывок, и люди ее услышали», — рассказывал NILETTO.

Личная жизнь NILETTO: отношения и расставание с Евгенией Кузнецовой

«В целом, у нас такое пацанское общежитие, справляемся, нормально. Бардак в доме, но периодически кому-то сверху падает идея прибраться. Кто-то из ребят начинает наводить чистоту, и ты понимаешь, что пора тоже что-то сделать. Но зачастую времени вообще нет: шесть дней был в туре, поспал, выкинул грязные вещи из чемодана, положил чистые, сходил в душ и снова улетел», — признавался он.

NILETTO (фото: Instagram* / niletto_official)

«Мы расходились и сходились миллион раз. Это была сильная любовь. Для меня последние пять-шесть месяцев эта история завершена», — рассказал исполнитель в ноябре 2020 года.

«Как оказалось, все люди ревнивые. И все девушки требуют внимания и живут эмоциями — сегодня было все прекрасно, а послезавтра она говорит тебе: "Я поняла, что все, до свидания". И отовсюду тебя уничтожает и удаляет. А ты просто сутки не выходил на связь, и она это с чем-то сопоставила, плюс подруга сказала, что видела с кем-то на прошлой неделе, а это даже был не ты», — объяснял NILETTO.

Роман NILETTO и Клавы Коки: правда или слухи

NILETTO и Клава Кока (фото: Instagram* / niletto_official)

«Клава мне нравится. Она прикольная, веселая. Прикинь, она мне начала скидывать свои запретные фотки, и мне тоже нужно что-то послать», — заявил Данил.

История NILETTO с замужней поклонницей

«История заключается в чем: одна девушка пришла ко мне — она суперофигенная. Все здорово. Мы попили вина, и она мне показывает кольцо. Говорит: у меня вообще парень есть, и он мне предложение вчера сделал, я согласилась. В тот момент я себе позволил это сделать. Подумал, что, возможно, я этого парня от чего-то спасаю. Я почувствовал себя немного героем, — сделал свое дело, и все остались в плюсе, я надеюсь. Может, нет…», — рассказал он.

«Это природа, друзья. Я по жизни человек-фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не пользовался бы своей успешностью, чтобы хоть раз переспать с фанаткой», — объяснял певец.

NILETTO (фото: Instagram* / niletto_official)

Скандалы с NILETTO

Отказался фотографироваться с поклонниками

«Я тот человек, который ненавидит это больше всего в жизни. Когда люди подходят с просьбой сфотографироваться, я теряю энергию. Становлюсь злым, грустным и больше не могу писать хорошие песни», — говорил NILETTO.

Скандал NILETTO с казахским музыкантом

NILETTO (фото: Instagram* / niletto_official)

Обвинения NILETTO в плагиате

«Знаете, я не считаю музыку за какой-то священный грааль, к которому нельзя прикасаться и уж тем более повторять. Можно. Меня обижает другое, что многие говорят: “олдскул, олдскул”. Уступи дорогу молодым, они сделают что-то новое, ни на что не похожее. Уступаем, делайте!» — отметил тогда Костюшкин.

NILETTO (фото: Instagram* / niletto_official)

NILETTO поддержал Джигана после скандала со стрельбой

NILETTO и Джиган (фото: Instagram* / niletto_official)

«За два года я видел медийного спортивного семьянина. Сколько мы встречались — зал, съемки, студия… Ни разу не видел, чтобы человек пил алкоголь или юзал запрещенку», — написал певец.

«Мне нравится тот Джига, которого я знаю», — добавил артист.

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