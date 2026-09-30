«Три месяца не виделись»: Николай Басков объяснил, почему не снимается в кино
Певец Николай Басков отказался от съёмок в кино из-за нехватки времени
Народный артист России Николай Басков объяснил, почему не снимается в кино. Его слова приводит kp.ru
Певец отметил, что не участвует в съёмках фильмов, потому что всё его время занимают другие дела.
«У меня огромный круг знакомых, некоторые друзья звонят и говорят: тебе не стыдно, мы же три месяца не виделись! Так всё быстро пролетает. Но я живу в счастье: всё время что-то делаю», — пояснил Басков.Артист сообщил, что сейчас, накануне своего 50-летия, готовит грандиозное шоу. Николай подчеркнул, что концерт получит невероятные спецэффекты и репертуар. Все билеты на первое выступление уже раскупили, поэтому он решил организовать дополнительный концерт.
Басков отметил, что хочет устроить праздник для своих поклонников и отметить юбилей вместе с ними. Кроме того, певец участвует в съёмках нескольких программ.