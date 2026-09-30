«Три месяца не виделись»: Николай Басков объяснил, почему не снимается в кино

30 сентября 2026, 10:35

Певец Николай Басков отказался от съёмок в кино из-за нехватки времени

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Народный артист России Николай Басков объяснил, почему не снимается в кино. Его слова приводит kp.ru





Певец отметил, что не участвует в съёмках фильмов, потому что всё его время занимают другие дела.

«У меня огромный круг знакомых, некоторые друзья звонят и говорят: тебе не стыдно, мы же три месяца не виделись! Так всё быстро пролетает. Но я живу в счастье: всё время что-то делаю», — пояснил Басков.