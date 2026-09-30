Сергей Бурунов совершил поступок, о котором стало известно только сейчас

30 сентября 2026, 08:35

Сергей Бурунов прекратил оплачивать содержание зубра Мухомора в Подмосковье

Фото: iStock/Michal Przystas

Актёр Сергей Бурунов перестал финансировать опеку над зубром Мухомором из Приокско-Террасного заповедника. Артист взял животное под своё покровительство в 2022 году.