Сергей Бурунов совершил поступок, о котором стало известно только сейчас
Актёр Сергей Бурунов перестал финансировать опеку над зубром Мухомором из Приокско-Террасного заповедника. Артист взял животное под своё покровительство в 2022 году.
В беседе с Mash сотрудники заповедника подтвердили, что в нынешнем году платежи от Бурунова не поступали. Сам актёр ситуацию журналистам не пояснил и предложил обратиться к руководству учреждения.
Мухомора Бурунов выбрал во время экскурсии по заповеднику среди трёх зубрят, родившихся в 2021 году. Ранее артист приезжал к питомцу и привозил для него яблоки и морковь. Годовая опека над зубром обходилась примерно в 100 тысяч рублей.
Зубры — крупнейшие наземные млекопитающие Европы и одни из самых редких её животных. Когда-то они свободно обитали в широколиственных и смешанных лесах от Западной Европы до Кавказа, но из-за охоты и вырубки лесов почти исчезли в природе. Современная популяция была восстановлена благодаря программам разведения в питомниках и последующему выпуску животных в заповедники.
Сегодня зубры живут небольшими стадами в охраняемых лесах России, Беларуси, Польши и других стран. Они питаются травой, листьями, корой и молодыми побегами деревьев, а зимой могут добывать корм из-под снега. Сохранение зубров требует постоянной защиты их мест обитания, контроля численности и внимательного отношения человека к природе.
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