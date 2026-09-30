30 сентября 2026, 08:41

SHOT: Джигана начала проверять Росгвардия

Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) (Фото: Telegram @geegunchill)

Рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) начала проверять Росгвардия. Выясняется законность получения медицинских справок на хранение оружия. Об этом пишет SHOT.