Джигана начала проверять Росгвардия
Рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) начала проверять Росгвардия. Выясняется законность получения медицинских справок на хранение оружия. Об этом пишет SHOT.
В настоящее время правоохранители опрашивают сотрудников всех стрелковых клубов, где бывал рэпер. Согласно информации источника, большинство таких заведений находится в Московской области.
Силовики запрашивают внутренние данные о посетителе, включая время пребывания, информацию об использовавшемся оружии и предоставленных медицинских справках. Также выясняется, насколько адекватно исполнитель себя вёл и соблюдал ли установленные правила. После инцидента в доме дополнительно проверяется, каким образом Джиган получил медицинские документы для хранения оружия и где проходил соответствующую медкомиссию.
Для легального владения оружием в России необходимо получить разрешение от Росгвардии, которое выдается по месту жительства. Оружие должно быть размещено в запирающемся сейфе, ключ от которого должен находиться только у владельца.
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