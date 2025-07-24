Оззи Осборн оставил задолженности по налогам почти на пять миллионов долларов
Музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. За свою карьеру он смог заработать многомиллионное состояние, но после своей смерти на его счету остались неоплаченные долги.
Речь идет о налоговых долгах, и пока не понятна, на чьи плечи из семьи Осборна ляжет ответсвенность за них. По информации разных источников, на счетах Оззи в районе 200-220 миллионов долларов.
«На семье Осборнов значатся две задолженности по налогам: первая — на сумму 689 107,00 долларов — была получена рокером в 2023 году, а вторая — 4 362 410 долларов — годом позже», — передает Starhit.
Пока никто не знает, почему музыкант не гасил задолженности вовремя, имея такое состояние. При этом сам артист говорил, что для жизни ему нужно совсем немного, а финансовыми вопросами занималась супруга Шерон. Как последняя будет разбираться с долгами, остается непонятным.
Незадолго до смерти Осборн провел свой прощальный концерт. В СМИ пишут, что таким образом он пытался погасить возникшие задолженности. При этом ранее сообщалось, весь доход от мероприятия пойдет в фонды, занимающиеся лечением болезни Паркинсона. Напомним, Оззи страдал от данного недуга.