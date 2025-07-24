Оззи Осборн оставил задолженности по налогам почти на пять миллионов долларов

24 июля 2025, 01:33

Оззи Осборн (Фото: Instagram*/ozzyosbourne)

Музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. За свою карьеру он смог заработать многомиллионное состояние, но после своей смерти на его счету остались неоплаченные долги.





Речь идет о налоговых долгах, и пока не понятна, на чьи плечи из семьи Осборна ляжет ответсвенность за них. По информации разных источников, на счетах Оззи в районе 200-220 миллионов долларов.





«На семье Осборнов значатся две задолженности по налогам: первая — на сумму 689 107,00 долларов — была получена рокером в 2023 году, а вторая — 4 362 410 долларов — годом позже», — передает Starhit.