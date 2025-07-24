«Горе мне»: Игорь Крутой отругал внучку за неуспеваемость
Композитор Игорь Крутой отругал внучку за неуспеваемость
Композитор Игорь Крутой отругал внучку за неуспеваемость. Мэтр встретился с родными, проживающими за границей.
О встрече он рассказал в соцсетях. Старшая внучка Кристина проживает в Монако с родителями, а младшая проводит время в Америке. Когда Крутой спросил девочек про учебу, старшая порадовала звездного деда, а младшая вынудила заговорить о позоре.
«Горе мне, позор», — сказал он, выразив надежду, что успеваемость внучки улучшится.При этом Игорь Крутой все же поинтересовался, какие у внучки дальнейшие планы по исправлению оценок.
«Собираешься на пятерки все исправить? Не будешь деда позорить?» — спросил он.Несмотря на плохую успеваемость внучки, Игорь Крутой обрадовался семейной встрече с родственницами, гордо представив их аудитории.