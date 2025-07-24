«Горе мне»: Игорь Крутой отругал внучку за неуспеваемость

24 июля 2025, 11:19

Композитор Игорь Крутой отругал внучку за неуспеваемость

Игорь Крутой (Фото: vk.com/igorkrutoy_music)

Композитор Игорь Крутой отругал внучку за неуспеваемость. Мэтр встретился с родными, проживающими за границей.





О встрече он рассказал в соцсетях. Старшая внучка Кристина проживает в Монако с родителями, а младшая проводит время в Америке. Когда Крутой спросил девочек про учебу, старшая порадовала звездного деда, а младшая вынудила заговорить о позоре.





«Горе мне, позор», — сказал он, выразив надежду, что успеваемость внучки улучшится.

«Собираешься на пятерки все исправить? Не будешь деда позорить?» — спросил он.

