«С днем рождения, солнце»: Прохор Шаляпин трогательно поздравил Клаву Коку
Прохор Шаляпин назвал Клаву Коку «солнцем шоу-бизнеса» и поздравил с 30-летием
Прохор Шаляпин трогательно обратился к Клаве Коке в день ее 30-летия. В соцсети он сделал репост праздничного ролика певицы, назвав ее «солнцем шоу-бизнеса» и пожелав творческих успехов.
«С днем рождения, солнце нашего шоу-бизнеса! Огромной удачи и новых свершений тебе, Клава! Все только начинается!», — поздравил артист.Напомним, исполнительница хита «Краш» в свой юбилей сделала важное признание — она много лет скрывала настоящий возраст, «вычеркнув» из жизни один неудачный год перед совершеннолетием. Теперь стали известны причины многолетней лжи.
К слову, совсем недавно Прохор получил отказ от Любови Успенской, за которой хотел приударить. Певица обосновала свой поступок тем, что Шляпин для нее слишком стар, заодно посоветовала ему обратить внимание на более зрелых женщин.