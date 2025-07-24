«С днем рождения, солнце»: Прохор Шаляпин трогательно поздравил Клаву Коку

24 июля 2025, 08:24

Прохор Шаляпин назвал Клаву Коку «солнцем шоу-бизнеса» и поздравил с 30-летием

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Прохор Шаляпин трогательно обратился к Клаве Коке в день ее 30-летия. В соцсети он сделал репост праздничного ролика певицы, назвав ее «солнцем шоу-бизнеса» и пожелав творческих успехов.







«С днем рождения, солнце нашего шоу-бизнеса! Огромной удачи и новых свершений тебе, Клава! Все только начинается!», — поздравил артист.