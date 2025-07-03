«Ты являешься звеном убийц»: в чем Андрей Разин обвинил вдову Шатунова и какие условия выдвинул, чтобы закончить суды

03 июля 2025, 10:46

Андрей Разин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин потребовал от вдовы Юрия Шатунова — Светланы Шатуновой-Чумаковой — предоставить официальные документы, подтверждающие их брак. Он также озвучил новые обвинения, связанные с завещанием композитора Сергея Кузнецова. О сути претензий Разина, реакции семьи и текущем статусе судебных разбирательств, расскажет «Радио 1».





Содержание Публичное требование Разина Обвинения в адрес вдовы Шатунова и намёки на заговор Смерть Сергея Кузнецова: новые обвинения Конфликт продолжается: новые судебные иски

Публичное требование Разина

«Если действительно ты вдова, если ты действительно вышла замуж и у тебя есть свидетельство о браке, почему ты не можешь как я опубликовать? Я вообще публикую, даже не зачеркивая никаких персональных данных в своем свидетельстве о рождении, на основании чего я являюсь гражданином России. Почему ты, Чумакова, боишься показать свидетельство о браке?», — заявил Разин.

Обвинения в адрес вдовы Шатунова и намёки на заговор

«Ты являешься звеном убийц Юры Шатунова, которые убивали его, потому что контракт не смогли со мной отменить, который действует сегодня, и все что вы присуживаете в России на имя Юрий Шатунова, имейте в виду, оно будет принадлежать мне на праве личной собственности. Потому что контракт с Юрой Шатуновым был пожизненный. Пока я живой, естественно, все творчество Юры Шатунова будет принадлежать моей семье», — подчеркнул Разин.



«Если я буду знать, что ты супруга, то зачем мне с тобой судиться?», — сказал он.

Юрий Шатунов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Смерть Сергея Кузнецова: новые обвинения

«Как вообще можно было подписывать завещание, если человек, по сути, был недееспособен?», — возмутился он.

«И непонятно какие бабы приехали к нему ночью писать книгу, наутро он умер. После того, как они сделали это завещание», — поделился Разин.

Конфликт продолжается: новые судебные иски