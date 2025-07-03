«Ты являешься звеном убийц»: в чем Андрей Разин обвинил вдову Шатунова и какие условия выдвинул, чтобы закончить суды
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин потребовал от вдовы Юрия Шатунова — Светланы Шатуновой-Чумаковой — предоставить официальные документы, подтверждающие их брак. Он также озвучил новые обвинения, связанные с завещанием композитора Сергея Кузнецова. О сути претензий Разина, реакции семьи и текущем статусе судебных разбирательств, расскажет «Радио 1».
Публичное требование РазинаАндрей Разин выступил с жёстким заявлением, адресованным Светлане Шатуновой-Чумаковой. Продюсер открыто поставил под сомнение её статус вдовы Юрия Шатунова и предложил опубликовать свидетельство о браке. В качестве примера он разместил собственное свидетельство о рождении.
«Если действительно ты вдова, если ты действительно вышла замуж и у тебя есть свидетельство о браке, почему ты не можешь как я опубликовать? Я вообще публикую, даже не зачеркивая никаких персональных данных в своем свидетельстве о рождении, на основании чего я являюсь гражданином России. Почему ты, Чумакова, боишься показать свидетельство о браке?», — заявил Разин.Он подчеркнул, что в случае предоставления официальных документов, подтверждающих законный брак со Шатуновым, готов отказаться от всех претензий к семье артиста. Журналисты напомнили продюсеру, что в 2022 году суд в Сочи признал права на наследие Юрия Шатунова за его семьёй — вдовой и детьми. Однако Андрей Разин не считает решение суда окончательным, называя его «не имеющим значения».
Обвинения в адрес вдовы Шатунова и намёки на заговорВ своей речи Разин допустил, что Светлана якобы может быть причастна к смерти Юрия Шатунова, упомянув некие тёмные силы, заинтересованные в отмене контракта между артистом и продюсером.
«Ты являешься звеном убийц Юры Шатунова, которые убивали его, потому что контракт не смогли со мной отменить, который действует сегодня, и все что вы присуживаете в России на имя Юрий Шатунова, имейте в виду, оно будет принадлежать мне на праве личной собственности. Потому что контракт с Юрой Шатуновым был пожизненный. Пока я живой, естественно, все творчество Юры Шатунова будет принадлежать моей семье», — подчеркнул Разин.Он добавил, что не заинтересован в конфликте, если Светлана действительно была официальной женой Юрия.
«Если я буду знать, что ты супруга, то зачем мне с тобой судиться?», — сказал он.
Кроме того, Разин допустил возможность перемирия: если Светлана предоставит документы о браке, он пообещал прекратить давление как на неё, так и на детей Шатунова — Дениса и Стеллу.
Смерть Сергея Кузнецова: новые обвиненияВ том же заявлении Андрей Разин коснулся и смерти сооснователя группы «Ласковый май» — композитора Сергея Кузнецова, скончавшегося в 2022 году. Разин намекнул, что его завещание могло быть составлено незаконно, а сам Кузнецов якобы находился в недееспособном состоянии.
«Как вообще можно было подписывать завещание, если человек, по сути, был недееспособен?», — возмутился он.По словам Разина, сестра Кузнецова и её окружение якобы воспользовались состоянием композитора, чтобы получить права на его наследие. Он заявил, что мать Кузнецова, являющаяся его официальным опекуном, теперь вынуждена отстаивать свои интересы в суде.
«И непонятно какие бабы приехали к нему ночью писать книгу, наутро он умер. После того, как они сделали это завещание», — поделился Разин.Семья Сергея Кузнецова пока никак не отреагировала на громкие заявления Разина, но, по информации СМИ, адвокаты уже готовят ответные шаги.
Конфликт продолжается: новые судебные искиПротивостояние между Разиным и семьёй Шатунова началось ещё при жизни артиста. В 2022 году Шатунов выиграл суд, получив право исполнять хиты группы «Ласковый май». Однако после его смерти Андрей Разин подал новый иск, требуя признать завещание артиста недействительным.
В августе 2024 года суд повторно подтвердил права Светланы Шатуновой-Чумаковой и детей на наследие певца, но Разин продолжает бороться за контроль над песенным репертуаром «Ласкового мая».
Светлана Шатунова-Чумакова не комментирует происходящее публично. Тем временем Разин, несмотря на резонанс и критику, продолжает отстаивать свои позиции, считая, что именно он — единственный законный распорядитель наследия «Ласкового мая».