Сестра Фриске заявила, что ее прожиточный минимум с дочкой составляет 218 тысяч
Сестра известной певицы Жанны Фриске, Наталья, поделилась информацией о своих расходах на жизнь в столице. По её словам, совместный прожиточный минимум с дочерью составляет 218 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».
Наталья отметила, что эта сумма включает только основные расходы, такие как коммунальные платежи и бензин, так как у неё есть собственная квартира и автомобиль.
«В прошлом месяце я потратила с Луняхой около 218 тысяч. При этом не было грандиозных трат, потому что у меня свои машина и квартира. Плачу я только за ЖКХ и бензин. Это наш обычный прожиточный минимум в Москве», — рассказала Наталья Фриске.
Несмотря на высокие расходы, Наталья старается не отказывать себе и дочери ни в чем, однако признаётся, что практически не выходит из дома. Она также открыто говорит о финансовых трудностях, но возвращаться к работе или искать новый источник дохода не планирует, так как устала от этого.
Наталья Владимировна Фриске (при рождении — Копылова) появилась на свет в Москве 21 апреля 1986 года в семье Владимира Борисовича и Ольги Владимировны Копыловых. Отец служил актером в театре, но со временем сцена ушла на второй план, он начал активно развиваться как бизнесмен.