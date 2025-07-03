Сестра Фриске заявила, что ее прожиточный минимум с дочкой составляет 218 тысяч

03 июля 2025, 08:56

Наталья Фриске (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Сестра известной певицы Жанны Фриске, Наталья, поделилась информацией о своих расходах на жизнь в столице. По её словам, совместный прожиточный минимум с дочерью составляет 218 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».





Наталья отметила, что эта сумма включает только основные расходы, такие как коммунальные платежи и бензин, так как у неё есть собственная квартира и автомобиль.





«В прошлом месяце я потратила с Луняхой около 218 тысяч. При этом не было грандиозных трат, потому что у меня свои машина и квартира. Плачу я только за ЖКХ и бензин. Это наш обычный прожиточный минимум в Москве», — рассказала Наталья Фриске.