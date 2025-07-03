На дне рождения Exile стоимость автопарка гостей составила 150 млн рублей
На день рождения блогера Exile гости приехали на люксовых авто, общая стоимость которых составляет примерно 150 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Автопарк состоял из Mercedes Benz E 2019 (9 млн), Mercedes-AMG gt 63 (26 млн), Tesla Model 3 2018 (4 млн), Mercedes Benz G63 AMG 2024 (32 млн), Lamborghini Urus 2023 (37 млн), BMW 530I 2021 (15 млн), BMW M3 (15 млн).Блогера приехали поздравить стримеры Бустер, Кореш, Андрей Кокошка, Plohoyparen, Парадеевич, певец Limba.
При этом девушка Exile в честь его 27-летия выкупила всех аниматоров в Москве, которые выступают на мероприятиях в костюмах белого медведя. На это ей пришлось потратить около полумиллиона рублей. К тому же для праздника был арендован дом, стоимость ночи в котором составляет 500 тысяч рублей.
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