«Прикольно»: VAVAN защитил Лепса и заявил, что плевать на сцене — нормально
Актёр Владимир Селиванов назвал плевок Григория Лепса на сцене допустимым
Актёр и музыкант Владимир Селиванов (VAVAN) прокомментировал инцидент с Григорием Лепсом на «Славянском базаре» в Витебске. Ранее Лепс во время выступления плюнул на сцену. Пользователи соцсетей раскритиковали артиста, а местные жители возмутились.
В беседе с Пятым каналом Селиванов заявил, что не увидел в этом поступке ничего «преступного» и отнёсся к произошедшему с иронией, назвав это медийным поводом.
«Я думаю, что это нормально. Главное, не поскользнуться на том, что выплюнул. <…> Ничего в этом преступного нет. Прикольно, и все обсуждают», — заметил исполнитель.При этом он признал, что на сцене нужна мера: некоторые вещи лучше оставлять за кулисами. Однако нарушение правил порой становится художественным приёмом, как в случае с Мейерхольдом.
«Он в какой-то момент обнажённым со сцены выступал, и то, что было грязью, стало приёмом. Поэтому правила существуют, чтобы их нарушать, и чтобы их обсуждать», — добавил Селиванов.Ранее Григорий Лепс высказался о своей музыкальной карьере. Он не исключил, что перестанет выступать через два года.