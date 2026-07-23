«Прикольно»: VAVAN защитил Лепса и заявил, что плевать на сцене — нормально

23 июля 2026, 12:14

Актёр Владимир Селиванов назвал плевок Григория Лепса на сцене допустимым

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Актёр и музыкант Владимир Селиванов (VAVAN) прокомментировал инцидент с Григорием Лепсом на «Славянском базаре» в Витебске. Ранее Лепс во время выступления плюнул на сцену. Пользователи соцсетей раскритиковали артиста, а местные жители возмутились.





В беседе с Пятым каналом Селиванов заявил, что не увидел в этом поступке ничего «преступного» и отнёсся к произошедшему с иронией, назвав это медийным поводом.

«Я думаю, что это нормально. Главное, не поскользнуться на том, что выплюнул. <…> Ничего в этом преступного нет. Прикольно, и все обсуждают», — заметил исполнитель.

«Он в какой-то момент обнажённым со сцены выступал, и то, что было грязью, стало приёмом. Поэтому правила существуют, чтобы их нарушать, и чтобы их обсуждать», — добавил Селиванов.