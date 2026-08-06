Выступления Григория Лепса в Феодосии и Ялте перенесли на следующий год
Григорий Лепс отменил концерты в Крыму из-за перебоев с электричеством
Григорий Лепс отменил запланированные концерты в Крыму. Народный артист России не выступит в Феодосии и Ялте, где его концерты должны были пройти 11 и 12 августа.
Как сообщили представители певца в беседе с ТАСС, причиной стали нестабильная ситуация с электроснабжением и неопределённость с проведением массовых мероприятий.
«Обстановка меняется каждый день: свет то есть, то его нет. Пока о конкретных переносах никто не может ничего говорить. Всё зависит от того, в какую сторону будет меняться дальше. Пока что концерты отменены до лета следующего года», — рассказали в команде артиста.Сам Лепс также обратился к поклонникам в своём Telegram-канале. Певец извинился перед зрителями за отмену выступлений и выразил надежду встретиться с ними позже.
«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. До встречи следующим летом», — написал артист.Таким образом, концерты в Феодосии и Ялте состоятся не раньше следующего летнего сезона. Точные даты новых выступлений пока не объявлены.