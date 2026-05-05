Тиран или «тряпка»? Роды при младшем сыне и зашитая голова. Куда катится материнство Регины Тодоренко?

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко, мать троих детей, всегда называла себя мягким и добрым человеком, но недавно призналась, что ощущает себя «тряпкой». Ранее блогер откровенно делилась шокирующими подробностями воспитания: оставляла больных детей ради работы, мыла рот среднему сыну с мылом, выбрасывала игрушки старшего и даже предлагала ему присутствовать на родах брата. Пока психологи критиковали такие методы и предупреждали о рисках для детской психики, сама ведущая сосредоточилась на творчестве, выпуская детские книги о путешествиях. Какие ещё скандальные признания сделала Регина и что на самом деле происходит в её семье, расскажет «Радио 1».





Плохая мать за 50 тысяч долларов: что на самом деле стоит за признанием Регины Тодоренко

«Уже несколько недель я живу с ощущением, что я — плохая мать. Мне сложно говорить детям „нет“. Ох… Я — просто тряпка!» — откровенно рассказала Регина Тодоренко в своём Инстаграме*.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

«Я не строгая мама. Я — мягкий мякиш. У нас с мужем происходят баталии на эту тему. Влад — достаточно строгий. Он считает, что мужчин нужно воспитывать в рамках и границах. А я не могу. Я их всех залюбливаю и зацеловываю», — поделилась Регина в интервью «Московскому комсомольцу».

Зашитая голова, отёк на Бали и хозяйственное мыло: три кошмара многодетной матери

«Один сын с зашитой головой, второй сын с соплями. Мать года вышла на работу», — с иронией заявила Тодоренко в своём блоге.

«Чувствую себя хреновой матерью», — каялась Регина в социальных сетях.



Регина Тодоренко

«Достаю хозяйственное мыло с такой же решительностью, как техасский рейнджер хватает револьвер в боевике, прокручиваю на ладони. Страх в глазах малыша: «Мама, будет больно?» Тщательно намыливаю язык, гордо, как львица, отхожу в сторону и жду эффект… драму… раскаяние…» — с иронией поделилась Тодоренко в своём блоге.

«Сын на родах — это игра или травма?»: Регина Тодоренко под огнём критики психологов

«Регина подменяет реальные чувства ребёнка своими фантазиями. Ребёнок видит и чувствует, что с мамой что-то не то, а та вместо того, чтобы быть в контакте со своими реальными чувствами и транслировать их малышу, показывает: нет, мне не больно, это игра», — говорила Спирма в интервью.

«У ребёнка в три с половиной года ещё не сформирован психический аппарат, и он не может принять и переварить то, что связано с болью. То, что маме плохо и больно, ребёнок чувствует, видит и понимает. Ну и как тогда с этим связана эта Регинина игра? Что значит игра? Это мама показывает в доме, где ребёнок должен чувствовать себя в полной безопасности, некий ужастик. В нем мама якобы трансформируется в тигра, потом в корову, а потом в шарик. Ну спасибо, что не улетает!» — скептично подметила эксперт в интервью «5tv.ru».

«Безусловно, маленькому ребёнку не стоило смотреть на этот процесс, ведь все убеждения, базовые установки и фундаментальные ограничения формируются до семи лет», — заявила психолог Людмила Галактионова в интервью dni.ru.

Регина Тодоренко

«Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а еще буду надуваться и сдуваться как огромный шар», — поделилась Регина Тодоренко в своём Телеграме.

«Роды с мужем и сыном — это фантастика! Такое единение сердец и душ», — написала Регина Тодоренко в своём блоге.

Героиня материнства, которая выступает против жестокости и пишет детские книги

«Материнство — это про невыносимо трудное и одновременно безумно вдохновляющее. Ты учишься заботиться о ком-то, забывая о себе. Твой график сна, горячая еда и личное пространство становятся роскошью», — откровенно рассказала Тодоренко в блоге.

«Нужно быть настолько психологически больным человеком, который берёт камеру и говорит: "Боже, мой муж меня бьёт". Ты чего? Что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать. Мой муж меня бьёт, а почему — ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — заявила Регина.



Регина Тодоренко

«С татуировками нельзя. Опять же, там есть какой-то определённый конкурс по физике, ментальному здоровью. Чего я к психологу-то хожу, может, и не такое хорошее у меня ментальное здоровье», — приводит слова Регины «Газета.Ru».