Тиран или «тряпка»? Роды при младшем сыне и зашитая голова. Куда катится материнство Регины Тодоренко?
Телеведущая Регина Тодоренко, мать троих детей, всегда называла себя мягким и добрым человеком, но недавно призналась, что ощущает себя «тряпкой». Ранее блогер откровенно делилась шокирующими подробностями воспитания: оставляла больных детей ради работы, мыла рот среднему сыну с мылом, выбрасывала игрушки старшего и даже предлагала ему присутствовать на родах брата. Пока психологи критиковали такие методы и предупреждали о рисках для детской психики, сама ведущая сосредоточилась на творчестве, выпуская детские книги о путешествиях. Какие ещё скандальные признания сделала Регина и что на самом деле происходит в её семье, расскажет «Радио 1».
Плохая мать за 50 тысяч долларов: что на самом деле стоит за признанием Регины ТодоренкоПосле рождения третьего малыша артистка Регина назвала себя плохой матерью и «тряпкой». В личном блоге знаменитость рассказала, что организовала старшему отпрыску Мише перелёт в США — к его подруге Эмили. Тодоренко призналась: трудно отказывать ребёнку, когда хочется дать ему всё и сразу. Особенно растрогали супругу Топалова видео, в которых сын целый год признавался подруге в любви.
«Уже несколько недель я живу с ощущением, что я — плохая мать. Мне сложно говорить детям „нет“. Ох… Я — просто тряпка!» — откровенно рассказала Регина Тодоренко в своём Инстаграме*.Исполнить детскую мечту дорогого стоит: Тодоренко отдала за билеты порядка 50 тысяч долларов и отважилась на изнурительный 25-часовой перелёт с двумя маленькими детьми. Провокационная звезда признаётся, что многодетное материнство — это одновременно большое счастье и непрекращающийся вызов, особенно когда взгляды на воспитание у родителей расходятся. Сама экс-ведущая «Орла и решки» предпочитает нежность и бесконечные поцелуи, в то время как муж Влад Топалов убеждён, что будущих мужчин нужно растить в строгих рамках и границах.
«Я не строгая мама. Я — мягкий мякиш. У нас с мужем происходят баталии на эту тему. Влад — достаточно строгий. Он считает, что мужчин нужно воспитывать в рамках и границах. А я не могу. Я их всех залюбливаю и зацеловываю», — поделилась Регина в интервью «Московскому комсомольцу».
Зашитая голова, отёк на Бали и хозяйственное мыло: три кошмара многодетной материВ личном блоге телеведущая рассказала, как однажды была вынуждена оставить больных детей дома и отправиться на работу. При этом теледива не уточнила, с кем остались маленькие наследники.
«Один сын с зашитой головой, второй сын с соплями. Мать года вышла на работу», — с иронией заявила Тодоренко в своём блоге.В 2023 году звёздная семья отдыхала в Турции, но отпуск закончился слезами и больницей. Всё произошло из-за невинной шалости: Миша собрался сесть на мягкий пуфик, а его брат в шутку выдернул сиденье. Ребёнок рухнул вниз и затылком приземлился прямо на ступеньки. Рана оказалась серьёзной — пришлось накладывать швы. Пока мальчику зашивали голову, его родительница корила исключительно себя.
«Чувствую себя хреновой матерью», — каялась Регина в социальных сетях.Настоящий кошмар пережила звезда реалити-шоу в начале февраля во время деловой поездки на Бали. Средний сын Мирослав пострадал от укуса насекомого: началось всё с боли в животе, а закончилось тем, что лицо превратилось в один сплошной отёк. Тодоренко заметила, что с отпрыском что-то не так, уже в машине по пути на съёмку. Приехав на площадку, женщина сразу передала ребёнка врачам и помчалась в кадр — по словам Регины, отменить съёмки было нельзя из-за надвигающегося шторма. В тот момент в голове у телеведущей крутилась мысль о том, какая она плохая мать. Кто-то из подписчиц поддержал селебрити, заметив, что подобное могло случиться с каждой. Но нашлись и те, кто осудил: ради очередного проекта мать рисковала здоровьем детей. Ещё один случай, — история с мытьём рта с мылом. Многозадачная женщина без тени смущения поделилась в соцсетях своим «методом воспитания» — Регина намылила рот сыну Мирославу. Откровение шокировало аудиторию, но жена Влада Топалова была невозмутима: малыш подбирал с пола что попало и пробовал на вкус. Уговоры не помогали, вот и пришлось идти на крайние, радикальные меры.
«Достаю хозяйственное мыло с такой же решительностью, как техасский рейнджер хватает револьвер в боевике, прокручиваю на ладони. Страх в глазах малыша: «Мама, будет больно?» Тщательно намыливаю язык, гордо, как львица, отхожу в сторону и жду эффект… драму… раскаяние…» — с иронией поделилась Тодоренко в своём блоге.Однако бабушкин совет не сработал. Малышу понравился «хозяйственный батончик», и он попросил добавки. В тот момент Регина поняла, что трёхлетний гурман её переиграл, а советская школа воспитания дала сбой. Был и другой случай: блогер собрала в мусорный мешок игрушки старшего сына — ребёнок разбрасывал их, кидался ими, тогда звезда решилась на крайний шаг — отдала их другим детям. Позже телеведущая осознала: всё, что покупают Мише, не имеет для него никакой ценности. Артистка откровенно призналась в интервью журналу Psychologies, что допустила много ошибок в воспитании старшего сына Михаила: была «тревожной», перегружала ребёнка ожиданиями и требованиями. По словам многодетной мамы, эти жёсткие уроки, хотя и казались ей суровыми для маленького отпрыска, в итоге изменили поведение наследника.
«Сын на родах — это игра или травма?»: Регина Тодоренко под огнём критики психологовГоворя о методах воспитания Тодоренко, нельзя обойти стороной историю 2022 года: вторые роды телеведущей проходили в присутствии маленького Миши. По мнению психолога Ирины Спирмы, таким образом модель транслировала сыну, что боль можно превратить в игру, тем самым нанося вред детской психике.
«Регина подменяет реальные чувства ребёнка своими фантазиями. Ребёнок видит и чувствует, что с мамой что-то не то, а та вместо того, чтобы быть в контакте со своими реальными чувствами и транслировать их малышу, показывает: нет, мне не больно, это игра», — говорила Спирма в интервью.По мнению специалиста, для маленького Миши Топалова этот опыт обернулся настоящей травмой. Телеведущая допустила огромную ошибку, заставив маленького сынишку наблюдать за процессом собственных родов от начала и до конца.
«У ребёнка в три с половиной года ещё не сформирован психический аппарат, и он не может принять и переварить то, что связано с болью. То, что маме плохо и больно, ребёнок чувствует, видит и понимает. Ну и как тогда с этим связана эта Регинина игра? Что значит игра? Это мама показывает в доме, где ребёнок должен чувствовать себя в полной безопасности, некий ужастик. В нем мама якобы трансформируется в тигра, потом в корову, а потом в шарик. Ну спасибо, что не улетает!» — скептично подметила эксперт в интервью «5tv.ru».Психолог Людмила Галактионова объясняла этот механизм так: когда ребёнок видит мучения матери, в нём срабатывает глубинный инстинкт. Малыш начинает «забирать» её боль себе, пытаясь спасти самого родного человека. Причина проста и страшна: кроха подсознательно убеждён — умрёт мама, умрёт и он. И готов на всё, чтобы облегчить страдания родного человека, лишь бы потом родительница смогла позаботиться о потомке.
«Безусловно, маленькому ребёнку не стоило смотреть на этот процесс, ведь все убеждения, базовые установки и фундаментальные ограничения формируются до семи лет», — заявила психолог Людмила Галактионова в интервью dni.ru.Сама теледива объясняла, что всегда мечтала встретить второго ребёнка всей семьёй. Она заранее рассказала Мише, как всё будет происходить, поэтому мальчик не испугался, а напротив — радовался. Регина представила процесс как игру и предложила сыну присоединиться.
«Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а еще буду надуваться и сдуваться как огромный шар», — поделилась Регина Тодоренко в своём Телеграме.Звезда не скрывает: фундамент её родительской философии был заложен книгами о материнстве задолго до появления старшего из детей. Этим блогер-миллионник объясняет и твёрдую убеждённость в пользе присутствия чада на родах. Даже под огнём жёсткой критики лишённая титула «Женщина года» не отступает — для неё очевидно, что тот опыт не травмировал Мишу, а лишь сделал семейные узы крепче.
«Роды с мужем и сыном — это фантастика! Такое единение сердец и душ», — написала Регина Тодоренко в своём блоге.
Героиня материнства, которая выступает против жестокости и пишет детские книгиС одной стороны, инфлюенсер культивирует образ нежной и женственной супермамы, которая всё успевает: сниматься в кино и телешоу, посещать светские мероприятия, летать на съёмки за границу, кормить детей грудью, готовясь к выступлению, уделять время семье и мужу, забывая о себе, — и при этом резко высказываться в адрес женщин, столкнувшихся с домашним насилием.
«Материнство — это про невыносимо трудное и одновременно безумно вдохновляющее. Ты учишься заботиться о ком-то, забывая о себе. Твой график сна, горячая еда и личное пространство становятся роскошью», — откровенно рассказала Тодоренко в блоге.В 2020 году в интервью PeopleTalk Регина Тодоренко высказалась о женщинах, которые решились рассказать свои истории о пережитом насилии. Многодетная мама возмутилась: как они вообще могли допустить такое отношение к себе? Теледива искренне недоумевала, почему пострадавшие не задумались о происходящем раньше, а вместо этого начали записывать слезливые видео с обвинениями мужей в рукоприкладстве.
«Нужно быть настолько психологически больным человеком, который берёт камеру и говорит: "Боже, мой муж меня бьёт". Ты чего? Что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать. Мой муж меня бьёт, а почему — ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — заявила Регина.После столь громких заявлений журнал Glamour лишил её титула «Женщина года», подчеркнув недопустимость любого насилия, включая буллинг. Позднее ведущая шоу «Маска» принесла извинения за некорректные формулировки и попыталась восстановить доверие аудитории. Тодоренко выпустила детские книги «Регина-путешественница спасает Австралию» и «Регина-путешественница спешит в Азию». В дополнение ко второй части телеведущая планирует аудиоспектакль, который, по задумке писательницы, должен возродить семейную традицию совместного прослушивания и стать своего рода аудиотерапией для взрослых и детей.
Бывшая участница проекта «Голос» сейчас на пике карьеры: ведёт два популярных шоу, готовится к съёмкам в кино и мечтает о космосе. Однако медийная персона отметила, что из-за татуировок ей закрыт путь в космос. Артистка не исключила, что может не пройти и другие отборочные тесты — например, проверку ментального здоровья.
«С татуировками нельзя. Опять же, там есть какой-то определённый конкурс по физике, ментальному здоровью. Чего я к психологу-то хожу, может, и не такое хорошее у меня ментальное здоровье», — приводит слова Регины «Газета.Ru».