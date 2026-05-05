Любовь Аксёнова показала подросшую племянницу
Актриса Любовь Аксёнова поделилась редким семейным моментом и трогательно поздравила свою племянницу с днём рождения.
В личном блоге она опубликовала совместное фото с девушкой, которой исполнилось 17 лет, и посвятила ей тёплое обращение.
В поздравлении актриса назвала племянницу «радостью, сердцем и самой любовью», пожелав ей удачи, счастья и окружения из добрых и заботливых людей. Аксёнова подчеркнула, что семья всегда будет рядом — поддерживать и радоваться её успехам.
Публикация стала неожиданностью для многих поклонников: ранее актриса практически не делилась подробностями личной жизни и не рассказывала о родственниках.
Любовь поддерживает с племянницей близкие отношения, а их связь выходит далеко за рамки формального родства — актриса явно занимает важное место в жизни девушки.
