«Я сразу улыбаюсь»: Джиджи Хадид рассказала о чувствах к Брэдли Куперу
Супермодель Джиджи Хадид впервые за долгое время поделилась личными эмоциями по поводу отношений с Брэдли Купером. Откровенное признание прозвучало во время Met Gala 2026 на прямой трансляции Vogue.
По словам Хадид, мысли о близких людях — в том числе о дочери и возлюбленном — мгновенно вызывают у неё улыбку и внутреннее ощущение счастья. Модель подчеркнула, что старается сохранять позитивный настрой, который отражается и на её внешнем образе.
На мероприятии Джиджи блистала в эффектном «голом» платье от Miu Miu. При этом Купер не сопровождал её на дорожке — актёра заметили уже внутри музея, где проходила закрытая часть вечера.
Роман пары начался в 2023 году и долгое время оставался вне публичного обсуждения. По информации СМИ, в конце прошлого года Купер сделал Хадид предложение, и сейчас влюблённые могут готовиться к свадьбе.
До этих отношений модель была связана с Зейном Маликом, бывшим участником группы One Direction. У экс-пары есть общая дочь Хай, которую Джиджи продолжает воспитывать, совмещая материнство с карьерой и личной жизнью.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России