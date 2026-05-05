«Раздражает дико, терпеть не могу»: Успенская жёстко прошлась по Чеботиной
Певица Любовь Успенская оказалась в центре громкого обсуждения после неожиданно резкого высказывания в адрес Люся Чеботина. Об этом сообщает Super.
Под одним из видео в соцсетях появился комментарий от имени Успенской, в котором она лаконично, но крайне жёстко выразила своё отношение.
«Раздражает дико, терпеть не могу», — написала она.Публикация быстро разлетелась по сети, собрав множество реакций и спровоцировав бурные обсуждения. Пользователи начали гадать, действительно ли комментарий принадлежит самой артистке или речь идёт о чьей-то провокации, однако официального опровержения на момент обсуждения не последовало.
На ситуацию резко отреагировала мама и директор Чеботиной — Анна Чеботина. В своём блоге она с иронией поблагодарила Успенскую за «поддержку» и подчеркнула, что подобные выпады со стороны признанных звёзд выглядят странно, особенно если ранее они положительно отзывались о молодых исполнителях.