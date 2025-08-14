То, что не попало в прессу: неожиданные подробности биографии Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян — это имя, знакомое каждому любителю кино. Он стал символом армянского и советского кинематографа, оставив после себя наследие, которое будет жить вечно. Однако за яркими ролями и успехом скрывается множество интересных и порой неожиданных фактов из его жизни. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».
Детство на фоне войны
Детство Армена Борисовича прошло в условиях Великой Отечественной войны. Ереван тех лет был полон страха и лишений. Мальчик с юных лет познал все тяготы военного времени: его семья собирала дрова для растопки, а мать переживала из-за потери хлебных карточек. Эти тяжелые воспоминания на всю жизнь оставили отпечаток на душе будущего актера и вдохновили его на создание глубоких и запоминающихся образов.
Мечты о цирке
В детстве Джигарханян мечтал стать артистом цирка. Его манила атмосфера циркового манежа, акробаты и клоуны. Однако мечта о карьере акробата разбилась о врожденный страх высоты. Этот парадокс стал одним из первых испытаний на пути к его актерской судьбе, но не сломил духа юного артиста.
Комплексы и самопринятие
Несмотря на свою будущую славу, в юности Армен Джигарханян испытывал комплексы из-за своей внешности: невысокий рост, длинный нос и субтильное телосложение вызывали у него неуверенность. Тем не менее, именно эти особенности стали его фирменной изюминкой, которая привлекала внимание зрителей и помогла ему создать уникальные образы.
Первые шаги в кино
Хотя значительная часть ролей Армена не была связана с армянской культурой, именно в 1965 году он запомнился зрителям как армянин — молодой ученый-физик Артем Манвеляна в фильме «Здравствуй, это я!». Эта роль стала поворотной в его карьере и открыла двери к многочисленным проектам.
Отец и сын
Армен Джигарханян впервые увидел своего отца, который оставил семью, во взрослом возрасте на праздновании Нового года у бабушки. Несмотря на эту редкую встречу, их отношения так и не сложились, что оставило свой след на характере актера и его взглядах на жизнь.
Рекорды и достижения
Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый часто снимающийся советский актер. Его разносторонний талант позволил ему сыграть более трехсот ролей — от комедий до серьезных драм. Это подтверждает его уникальность и преданность искусству.
Личная жизнь и возвращение к любви
В 2017 году Армен развелся со своей третьей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, и вновь воссоединился со своей второй женой Татьяной Власовой, которая специально приехала из Америки, чтобы ухаживать за ним.
Память о великом актере
Памятник на могиле Армена Джигарханяна был установлен выдающимися армянскими скульпторами Ваге и Микаэль Согоянами. Прообразом для монумента стал его запоминающийся образ в спектакле «Беседы с Сократом», что подчеркивает его вклад в театральное искусство.