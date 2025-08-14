«Сидела на чемоданах»: Во Франции юную невесту Григория Лепса отказались везти таксисты
Невеста Лепса Аврора Киба столкнулась с проблемами во Франции из-за багажа
Аврора Киба, невеста певца Григория Лепса, пожаловалась на сложности с такси во французском курортном городе. О неприятной ситуации девушка рассказала в своём блоге.
19-летняя Аврора, отдыхающая сейчас с друзьями за границей, сообщила, что пять машин подряд отказались её обслуживать. Основной причиной отказов стали четыре объёмных чемодана путешественницы.
«Пятое такси послало нас с нашими чемоданами. И на улице 34 градуса», — пожаловалась девушка, сопроводив пост фото, где она сидит на одном из своих чемоданов.Напомним, что отношения между студенткой и 60-летним певцом Григорием Лепсом длятся уже более года. Несмотря на сделанное предложение, пара ещё не определилась с датой свадьбы и не обсуждает совместное жильё, предпочитая сохранять раздельный быт.
Ранее коллега Лепса высказался о его романе с 19-летней Авророй, назвав это «прихотью» девушки.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.