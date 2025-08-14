«Сидела на чемоданах»: Во Франции юную невесту Григория Лепса отказались везти таксисты

14 августа 2025, 14:52

Невеста Лепса Аврора Киба столкнулась с проблемами во Франции из-за багажа

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Аврора Киба, невеста певца Григория Лепса, пожаловалась на сложности с такси во французском курортном городе. О неприятной ситуации девушка рассказала в своём блоге.





19-летняя Аврора, отдыхающая сейчас с друзьями за границей, сообщила, что пять машин подряд отказались её обслуживать. Основной причиной отказов стали четыре объёмных чемодана путешественницы.

«Пятое такси послало нас с нашими чемоданами. И на улице 34 градуса», — пожаловалась девушка, сопроводив пост фото, где она сидит на одном из своих чемоданов.