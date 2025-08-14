Достижения.рф

«Сидела на чемоданах»: Во Франции юную невесту Григория Лепса отказались везти таксисты

Невеста Лепса Аврора Киба столкнулась с проблемами во Франции из-за багажа
Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Аврора Киба, невеста певца Григория Лепса, пожаловалась на сложности с такси во французском курортном городе. О неприятной ситуации девушка рассказала в своём блоге.



19-летняя Аврора, отдыхающая сейчас с друзьями за границей, сообщила, что пять машин подряд отказались её обслуживать. Основной причиной отказов стали четыре объёмных чемодана путешественницы.

«Пятое такси послало нас с нашими чемоданами. И на улице 34 градуса», — пожаловалась девушка, сопроводив пост фото, где она сидит на одном из своих чемоданов.
Напомним, что отношения между студенткой и 60-летним певцом Григорием Лепсом длятся уже более года. Несмотря на сделанное предложение, пара ещё не определилась с датой свадьбы и не обсуждает совместное жильё, предпочитая сохранять раздельный быт.

Ранее коллега Лепса высказался о его романе с 19-летней Авророй, назвав это «прихотью» девушки.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0