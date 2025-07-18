«Точно не было долгов»: что известно о наследстве Евгения Кунгурова и почему в его смерти винят жену? Правда о самоубийстве артиста
Сегодня, 18 июня, свой день рождения мог бы отпраздновать популярный оперный певец и финалист шоу «Голос» Евгений Кунгуров. Артиста не стало 8 апреля 2024 года — он совершил самоубийство. Оказалось, что за маской живого, яркого и успешного певца скрывался человек с расшатанной психикой и депрессией. О том, как развивалась карьера Кунгурова, что стало причиной трагической кончины артиста и как живут близкие после его смерти, читайте в материале «Радио 1».
Начало карьерыДебют Евгения состоялся в 12 лет. Вообще он пел в хоре, но выпала возможность выступить с сольным номером. В 2000 году артист поступил в училище при Московской консерватории, в класс Бориса Кудрявцева. Уже во время обучения педагоги увидели в нём талант. Кунгуров регулярно участвовал в музыкальных конкурсах, в спектаклях и выходил на сцену. После выпуска его пригласили работать в театр «Новая опера». Так Кунгуров исполнял партии в спектаклях «Летучая мышь», «Волшебная флейта», «Риголетто», «Севильский цирюльник» и многих других.
На протяжении пяти лет Евгений гастролировал вместе с национальным оркестром под управлением Плетнёва, выступал с оркестром МВД, а также принимал участие в различных европейских постановках.
Шоу «Голос» и проект «Один в один»
Переломным моментом в карьере Кунгурова стало участие в первом сезоне вокального телепроекта шоу «Голос», где он попал в команду к Александру Градскому и дошёл до финала. Вспоминается эпизод, когда Градский, выбирая между Кунгуровым и Методие Бужором, (в конкурсе «Батл» они исполнили песню Муслима Магомаева «Синяя вечность»), подбросил монетку, чтобы принять решение кого оставить в проекте. Это привело в ярость многих поклонников.
«"Если вы круто всё сделаете, как мы договаривались, — сказал Градский, — это будет огонь. Мне будет сложно между вами выбрать. Я вас обоих люблю. В общем, буду кидать монету". <…> мы спели. «Это было круто, парни, это было круто! — сказал тогда он. — Я не могу между вами выбрать. Монета». <…> Подкидывает монету, а я стою и думаю: «Господи, зачем мне всё это надо?» Я знал, что Евгений Кунгуров сейчас поедет домой — я уже 500 раз это проходил. «Решка. Женя остаётся в проекте», — сказал Градский. В этот момент, как ни странно, у меня произошёл взрыв. Я не ждал, что пройду, но за секунду поняв, что остаюсь, испытал бурю эмоций», — вспоминал Кунгуров.После успеха «Голоса» Кунгуров совершил тур по разным городам и на следующий год получил приглашение стать участником шоу «Один в один», где певцу необходимо было перевоплощаться в других артистов. Так, Евгений примерил на себя образы Муслима Магомаева, Надежды Бабкиной, Александра Буйнова, Серёги и легендарного Фёдора Ивановича Шаляпина.
После успеха в самых рейтинговых шоу Кунгуров продолжал выступать не только как оперный артист, но и эстрадный. В 2014-м его пригласили вести программу «Романтика романса» на телеканале «Культура».
Позже осенью ему присвоили звание заслуженного артиста Чеченской республики, а в 2023-м он получил Благодарственное письмо президента России за особый вклад и активное участие в общественно-политической жизни российского общества.
Передряги в личной жизни
Первой женой Кунгурова стала актриса Наталья Троицкая. Увы, их брак распался из-за измены Евгения. Он завёл роман с певицей Еленой Максимовой, с которой участвовал в шоу «Точь-в-точь» (неофициальное продолжение шоу «Один в один!»). Во второй раз Кунгуров женился на женщине по имени Ирина. У них родились двое детей — сын и дочь. Семейная идиллия разрушилась летом 2023 года, когда пара решилась на развод, причём на этом настаивала именно жена и подала заявление в Пресненский суд.
Суицид
Евгений Кунгуров страдал от депрессии и последнее время наблюдался у частного психиатра. Близкие и подумать не могли о том, что у певца есть проблемы с психикой — даже на последних фотографиях он выглядел счастливым и довольным жизнью.
Но 8 апреля 2024 года жизнь артиста оборвалась, точнее он сам распорядился своей жизнью. В 19:30 Ирина получила сообщение от мужа: он грозился совершить самоубийство. Супруга Кунгурова тут же позвонила в службу спасения и вызвала специалистов, чтобы они приехали к дому. Прибывшие на место спасатели нашли тело певца на Зоологической улице. Это случилось в 21:40.
Первой тело Кунгурова обнаружила соседка певца. В тот вечер она вышла из машины и заметила на асфальте труп мужчины. Она сразу же позвала охрану, а та уже вызвала спасателей. Евгения Кунгурова похоронили 13 апреля 2024 года на родине — в городе Заречном Свердловской области. Церемония прощания прошла 11 апреля в Москве, в прощальном доме Троекуровского кладбища.
Проигранная борьба с собой
Конечно, предпосылки к суициду были. Кунгуров был психически нездоровым человеком, эта информация тщательно скрывалась.
Многие люди, дружившие с Кунгуровым, знали о том, что у него бывали резкие перепады настроения. То он яркий и эффектный красавчик, то тихий и забитый мужчина, который ни с кем не разговаривает. Иногда он мог достаточно резко ответить на какие-либо вещи и даже уйти со сцены. Например, певица Анастасия Макеева насторожилась, когда она в 2023 году приехала в Кронштадт на выступление, где должна была петь вместе с Кунгуровым. Артист был не в духе, а когда вышел на сцену, то неожиданно для многих произнёс: «Я не могу». И просто уехал. Для многих это был шок, ведь программа городских мероприятий составляется заранее. Более того, Кунгурову уже заплатили гонорар и привезли из Москвы, но он вдруг отказался.
Точно сказать, чем болен был певец, сложно. В СМИ писали о разных заболеваниях: от депрессии до сложной сенестопатии. О том, что случилось с Кунгуровым, рассказал отец артиста Виктор. По его словам, Виктор виделся с сыном последний раз 7 апреля. Никаких странностей в поведении наследника он не заметил, поэтому спокойно уехал. А уже 8 апреля получил страшное послание.
«Нервная болезнь. И это не депрессия. <…> Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он вроде существует, но ничего не чувствует, ничего не видит. <…> Болезнь такая непонятная. Внешне она никак не проявляется. Внешне здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри всё у него перековеркано. Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу», — объяснил отец Евгения.Он подтвердил, что Кунгуров трижды лежал в психиатрической клинике в 2023 году, а затем наблюдался у частного психиатра. Именно ему артист написал сообщение за день до кончины, что чувствует себя плохо и боится сорваться. Медик предложил экстренную госпитализацию, но Кунгуров отказался, тем самым подписал себе смертный приговор.
Страдал Евгений и от алкоголизма. Артисту потребовалась полгода, чтобы победить этот недуг. К сожалению, скорее всего, эта пагубная привычка отразилась на ментальном здоровье певца.
Возможно, смерть близкой подруги Анастасии стала одной из причин нестабильного психического состояния Кунгурова. Артист тяжело переживал кончину подруги. Женщину поразила страшная болезнь, к сожалению, врачи немецкой клиники не смогли помочь подруге певца. По словам отца Евгения Виктора, смерть подруги и проблемы с ментальным состоянием артиста никак не связаны.
Во всём виноват злой рок
Многие считают, что к трагическому финалу могли привести проблемы в карьере. Дело в том, что Кунгуров с детства учился академическому вокалу и ему пророчили большое будущее на оперной сцене. Так и было до определённого момента — он выступал на лучших сценах мира, побеждал в конкурсах и получал похвалу от оперных певцов. Но когда Евгений попал на шоу «Голос», всё изменилось.
В мире шоу-бизнеса есть очень чёткое разделение на «оперных» и «эстрадных» артистов. Например, Николай Басков, который изначально был оперным артистом и исполнял главные партии в классических произведениях, ушёл в итоге в эстраду. Обратно его уже не приняли. Похожая ситуация произошла и с Евгением Кунгуровым.
«Мне кажется, что у Жени была трагедия — он мечтал стать оперным певцом мирового уровня. Он хотел этого. Но когда попал на телевидение, то сделал поворот в сторону эстрады. И дальше его преследовало постоянно ощущение, что оперная карьера не идёт вверх», — обсуждали данную тему в эфире канала «Россия 1».Его друг, музыкант Владимир Брилёв, как-то сообщил, что Кунгуров хотел петь другой репертуар. Получается, что, с одной стороны, это признание публики, постоянные эфиры на ТВ, а с другой — невозможность заниматься тем, чем хочешь.
«А его личные песни, которые он делал, вы знаете? Вот в этом проблема любого артиста, когда ты застреваешь в образе ретранслятора великого творчества», — добавил Брилёв.
Что стало с семьёй Кунгурова после его смерти ?
По слухам, Евгений Кунгуров решил свести счёты с жизнью ещё и из-за тяжёлого бракоразводного процесса с женой Ириной. Она так и не дала ни одного интервью, но приехала на похороны и демонстрировала обручальное кольцо мужа, которое повесила себе на шею.
«Он навсегда со мной, с нашими детьми», — сказала вдова.У Кунгурова остались дети, которые живут с матерью.
В октябре 2024 года родственники артиста должны были вступить в наследство, но никто из членов семьи так и не прокомментировал эту ситуацию. Более того, в интернете после смерти Евгения Кунгурова нередко писали о том, что якобы жена довела артиста до самоубийства. Близкая подруга артиста Мария Зайцева не выдержала и оставила гневный комментарий:
«Светлая память Жене. А комментаторов, которые, не зная причин, сокрушаются „как так можно?“, хотелось бы попросить оставить свои мнения при себе. Совершенно люди потеряли чувство такта. Случилось горе. Оставьте такого рода мысли при себе, а если верите в Бога, то лучше сходите и помолитесь за Женю», — писала артистка.
Покончил жизнь самоубийством из-за долгов?
После смерти Кунгурова СМИ стали писать о том, что причиной его гибели могли стать долги. Этот миф решил развеять юрист Борис Воронин. Опираясь на информацию с сайтов госзакупок, ему удалось выяснить, что одно выступление Кунгурова стоило около 200 тыс. рублей минус 6%. В месяц в среднем он мог приезжать на 10 таких мероприятий.
«Мы видим, что последние гранты и субсидии были получены в 2021-2022 гг. А что же в 2023 и 2024? Точно не было долгов, точно не было банкротства. ИП было поспешно ликвидировано уже 11 апреля…» — сообщил юрист в личном блоге.