18 июля 2025, 16:35

Евгений Кунгуров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сегодня, 18 июня, свой день рождения мог бы отпраздновать популярный оперный певец и финалист шоу «Голос» Евгений Кунгуров. Артиста не стало 8 апреля 2024 года — он совершил самоубийство. Оказалось, что за маской живого, яркого и успешного певца скрывался человек с расшатанной психикой и депрессией. О том, как развивалась карьера Кунгурова, что стало причиной трагической кончины артиста и как живут близкие после его смерти, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало карьеры Шоу «Голос» и проект «Один в один» Передряги в личной жизни Суицид Проигранная борьба с собой Во всём виноват злой рок Что стало с семьёй Кунгурова после его смерти ? Покончил жизнь самоубийством из-за долгов? Что стало с передачей «Романтика романса»?



Начало карьеры

Шоу «Голос» и проект «Один в один»

«"Если вы круто всё сделаете, как мы договаривались, — сказал Градский, — это будет огонь. Мне будет сложно между вами выбрать. Я вас обоих люблю. В общем, буду кидать монету". <…> мы спели. «Это было круто, парни, это было круто! — сказал тогда он. — Я не могу между вами выбрать. Монета». <…> Подкидывает монету, а я стою и думаю: «Господи, зачем мне всё это надо?» Я знал, что Евгений Кунгуров сейчас поедет домой — я уже 500 раз это проходил. «Решка. Женя остаётся в проекте», — сказал Градский. В этот момент, как ни странно, у меня произошёл взрыв. Я не ждал, что пройду, но за секунду поняв, что остаюсь, испытал бурю эмоций», — вспоминал Кунгуров.

Евгений Кунгуров (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)



Передряги в личной жизни

Суицид

Проигранная борьба с собой

«Нервная болезнь. И это не депрессия. <…> Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он вроде существует, но ничего не чувствует, ничего не видит. <…> Болезнь такая непонятная. Внешне она никак не проявляется. Внешне здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри всё у него перековеркано. Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу», — объяснил отец Евгения.

Евгений Кунгуров (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Во всём виноват злой рок

«Мне кажется, что у Жени была трагедия — он мечтал стать оперным певцом мирового уровня. Он хотел этого. Но когда попал на телевидение, то сделал поворот в сторону эстрады. И дальше его преследовало постоянно ощущение, что оперная карьера не идёт вверх», — обсуждали данную тему в эфире канала «Россия 1».

«А его личные песни, которые он делал, вы знаете? Вот в этом проблема любого артиста, когда ты застреваешь в образе ретранслятора великого творчества», — добавил Брилёв.

Что стало с семьёй Кунгурова после его смерти ?

«Он навсегда со мной, с нашими детьми», — сказала вдова.

Евгений Кунгуров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Светлая память Жене. А комментаторов, которые, не зная причин, сокрушаются „как так можно?“, хотелось бы попросить оставить свои мнения при себе. Совершенно люди потеряли чувство такта. Случилось горе. Оставьте такого рода мысли при себе, а если верите в Бога, то лучше сходите и помолитесь за Женю», — писала артистка.

Покончил жизнь самоубийством из-за долгов?

«Мы видим, что последние гранты и субсидии были получены в 2021-2022 гг. А что же в 2023 и 2024? Точно не было долгов, точно не было банкротства. ИП было поспешно ликвидировано уже 11 апреля…» — сообщил юрист в личном блоге.

Что стало с передачей «Романтика романса»?