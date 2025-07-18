Дениз Ричардс обвинила мужа в насилии и обнародовала фото синяка под глазом
Актриса Дениз Ричардс обвинила своего мужа актера Аарона Файперса в домашнем насилии. Ричардс подала заявление о выдаче судебного запрета, приложив к нему фотографию с синяком под глазом.
По инфорамции телеграм-канала «VOICE», аткриса подвергалась физическому и эмоциональному насилию на протяжении многих лет брака. Конфликт обострился после того, как Файперс подал на развод и потребовал денежной компенсации.
Ричардс утверждает, что муж нападал на нее, угрожал и даже пытался отобрать телефон, чтобы опубликовать компрометирующие данные. Сам Файперс отрицает все обвинения, заявляя, что травма жены — результат падения в пьяном виде.
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