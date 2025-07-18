Дениз Ричардс обвинила мужа в насилии и обнародовала фото синяка под глазом

18 июля 2025, 15:54

Дениз Ричардс ( РИА Новости / Илья Питалев )

Актриса Дениз Ричардс обвинила своего мужа актера Аарона Файперса в домашнем насилии. Ричардс подала заявление о выдаче судебного запрета, приложив к нему фотографию с синяком под глазом.