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Дениз Ричардс обвинила мужа в насилии и обнародовала фото синяка под глазом

Дениз Ричардс ( РИА Новости / Илья Питалев )

Актриса Дениз Ричардс обвинила своего мужа актера Аарона Файперса в домашнем насилии. Ричардс подала заявление о выдаче судебного запрета, приложив к нему фотографию с синяком под глазом.



По инфорамции телеграм-канала «VOICE», аткриса подвергалась физическому и эмоциональному насилию на протяжении многих лет брака. Конфликт обострился после того, как Файперс подал на развод и потребовал денежной компенсации.

Ричардс утверждает, что муж нападал на нее, угрожал и даже пытался отобрать телефон, чтобы опубликовать компрометирующие данные. Сам Файперс отрицает все обвинения, заявляя, что травма жены — результат падения в пьяном виде.

Виктория Иванченко

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