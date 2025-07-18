Джиган перенес операцию после тренировки в спортзале: раскрыто состояние рэпера

18 июля 2025, 16:06

Рэпер Джиган перенес операцию по удалению грыжи после тренировки в спортзале

Джиган (Фото: Инстаграм* @iamgeegun)

Джиган перенес операцию в начале этого месяца. Рэпера доставили в больницу из-за грыжи, которая у него появилась после тренировки в спортзале. Об этом сам музыкант сообщил в личном блоге.





Из-за физических нагрузок Джиган столкнулся с проблемами со здоровьем. Артист поднял 250 кг, что спровоцировало появление грыжи, которую пришлось удалять.





«У меня был разрыв мышц живота и вылезла грыжа! <…> И это уже вторая грыжа за шесть месяцев. В феврале тоже убирал пупочную после приседа», — поделился рэпер.