Джиган перенес операцию после тренировки в спортзале: раскрыто состояние рэпера
Рэпер Джиган перенес операцию по удалению грыжи после тренировки в спортзале
Джиган перенес операцию в начале этого месяца. Рэпера доставили в больницу из-за грыжи, которая у него появилась после тренировки в спортзале. Об этом сам музыкант сообщил в личном блоге.
Из-за физических нагрузок Джиган столкнулся с проблемами со здоровьем. Артист поднял 250 кг, что спровоцировало появление грыжи, которую пришлось удалять.
«У меня был разрыв мышц живота и вылезла грыжа! <…> И это уже вторая грыжа за шесть месяцев. В феврале тоже убирал пупочную после приседа», — поделился рэпер.
По его словам, он уже полностью восстановился. Примечательно, что Джиган возобновил тренировки спустя две недели после операции.
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