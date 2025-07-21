Тонева раскрыла тайну экс-солиста «Корней» Павла Артемьева

21 июля 2025, 11:23

Ирина Тонева: экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев стал папой

Павел Артемьев (Фото: Instagram*, @artpasha)

Бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев стал отцом. Об этом в шоу «Переговорка» продюсера Георгия Иващенко на «Радио 1» рассказала певица Ирина Тонева.





Напомним, что Тонева и Артемьев участвовали в проекте «Фабрика звёзд» (первый сезон).

«Паша же папой стал недавно. Ну, пару лет назад», — призналась Тонева.

«Права на эту песню не у меня, а у Игоря Матвиенко, — ответила на это певица. — Я с ним поговорю».

«Мне нравится музыка Паши. Когда у него был альбом в составе группы «Корни» — <…> — там была песня «На века» … Это очень красивая песня! Было время, когда я её пела в караоке», — сообщила артистка.

«У нас не было с Ирой романа. Нет-нет! Мы друг к другу прекрасно относимся, люблю её и уважаю» — заключил артист.

