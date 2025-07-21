Пасынок «охотника за головами» Дуэйна Ли Чепмена застрелил 13-летнего сына

21 июля 2025, 10:07

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Дуэйн Ли Чепмен по прозвищу «Пес» — один из самых известных в США охотников за головами. На его счету — тысячи преступников, скрывавшихся от американского правосудия. Накануне стало известно, что в семье 72-летнего артиста произошла трагедия, передает People.





Пасынок Чепмена, Грегори Зекка, случайно застрелил своего 13-летнего сына Энтони. Несчастный случай произошел в субботу, 19 июля, в их квартире во Флориде. На сегодняшний день правоохранители не производили никаких арестов.



Дуэйн и его супруга Фрэнси Чепмен, мать Зекки, прокомментировали произошедшее.





«Мы всей семьей скорбим об этом непостижимом, трагическом инциденте и просим продолжать молиться за нас, скорбя о потере нашего любимого внука Энтони», — заявили они.

