«Приносит и счастье, и здоровье, и деньги»: Филипп Киркоров подарил уникальный оберег Алле Пугачевой

21 июля 2025, 09:43

Киркоров рассказал о подаренном Пугачевой амулете, приносящем удачу и деньги

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Филипп Киркоров посетил VK FEST и привлек к себе внимание кристальным оберегом на шее, который есть только у него и еще одной женщины.





Имя певец раскрывать не стал, однако намекнул на Аллу Пугачеву.





«Тогда этих амулетов было всего два в мире. Их было не достать. Первый — у меня, а второй — угадайте у кого. Один я подарил себе, а второй ей. Он приносит и счастье, и здоровье, и деньги», — цитирует «СтарХит» исполнителя.