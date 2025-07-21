«Приносит и счастье, и здоровье, и деньги»: Филипп Киркоров подарил уникальный оберег Алле Пугачевой
Киркоров рассказал о подаренном Пугачевой амулете, приносящем удачу и деньги
Филипп Киркоров посетил VK FEST и привлек к себе внимание кристальным оберегом на шее, который есть только у него и еще одной женщины.
Имя певец раскрывать не стал, однако намекнул на Аллу Пугачеву.
«Тогда этих амулетов было всего два в мире. Их было не достать. Первый — у меня, а второй — угадайте у кого. Один я подарил себе, а второй ей. Он приносит и счастье, и здоровье, и деньги», — цитирует «СтарХит» исполнителя.
По словам Киркорова, эта женщина до сих пор носит оберег в память о когда-то родном человеке.
*Запрещен в РФ