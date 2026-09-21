21 сентября 2026, 11:56

Ален Делон, Барбара Брыльска и Жерар Дармон (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Михаил Озерский, Екатерина Чеснокова)

Советский кинематограф не раз приглашал зарубежных артистов для работы над отечественными и совместными проектами. В разные годы на съемочных площадках СССР появлялись Шон Коннери, Ален Делон, Барбара Брыльска, Комаки Курихара и другие известные иностранные актеры. Какие роли доставались зарубежным артистам в советских фильмах чем эти картины запомнились зрителям — в материале «Радио 1».





Содержание Барбара Брыльска Питер Фальк Шон Коннери Кристофер Ли Кристиан Бейл Ален Делон Джейн Фонда Элизабет Тейлор Малкольм МакДауэлл Орнелла Мути Жерар Дармон

Барбара Брыльска

Барбара Брыльска (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

Питер Фальк

Питер Фальк (фото: кадр из фильма «Они шли на Восток»)

Шон Коннери

Шон Коннери (фото: кадр из фильма «Красная палатка»)

Кристофер Ли

Кристофер Ли (кадр из фильма «Мио, мой Мио»)

Кристиан Бейл

Кристиан Бейл (фото: РИА Новости / Майковский)

Ален Делон

Ален Делон (фото: РИА Новости / Асатур Есаянц)

Джейн Фонда

Джейн Фонда (фото: Instagram* / janefonda)

Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор (фото: кадр из фильма «Синяя птица»

Малкольм МакДауэлл

Малькольм МакДуэлл (фото: Instagram* / malcolm_mcdowell)

Орнелла Мути

Орнелла Мути (фото: Instagram* / ornellamuti)

Жерар Дармон