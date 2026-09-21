Топ-11 иностранных актеров в советском кино: кто пел вместо Барбары Брыльски и почему Николас Кейдж так и не попал на съемки к Георгию Данелии?
Советский кинематограф не раз приглашал зарубежных артистов для работы над отечественными и совместными проектами. В разные годы на съемочных площадках СССР появлялись Шон Коннери, Ален Делон, Барбара Брыльска, Комаки Курихара и другие известные иностранные актеры. Какие роли доставались зарубежным артистам в советских фильмах чем эти картины запомнились зрителям — в материале «Радио 1».
Барбара БрыльскаПольская актриса Барбара Брыльска стала одной из самых узнаваемых зарубежных звезд советского кино благодаря роли Нади Шевелёвой в новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». При этом зрители слышат в фильме не настоящий голос Брыльски: из-за польского акцента героиню озвучила Валентина Талызина, а песни за нее исполнила Алла Пугачёва.
До Брыльски на роль Нади рассматривали сразу нескольких известных советских актрис, среди которых были Светлана Немоляева и Алиса Фрейндлих. Эльдар Рязанов уже практически остановил выбор на Людмиле Гурченко, однако затем посмотрел польский фильм «Анатолий любви» и обратил внимание на Брыльску.
Режиссёр решил, что именно она лучше всего подойдет для образа Нади, и захотел пригласить актрису в свой фильм. Тем более Рязанов уже знал, что Брыльска появлялась в советских картинах.
Режиссёр лично позвонил актрисе домой в Польшу и предложил ей роль. Брыльска согласилась и приехала в Москву, где, несмотря на известность, прошла обычные кинопробы наравне с другими претендентками. В итоге актриса получила роль Нади Шевелёвой. Однако из-за заметного польского акцента создателям картины пришлось найти для нее другую актрису озвучивания.
Питер ФалькАмериканский актер Питер Фальк, прославившийся на весь мир благодаря образу лейтенанта Коломбо в одноименном сериале, также работал в советском кинопроизводстве. Он снялся в советско-итальянской военной драме «Они шли на Восток».
Фильм рассказывает историю итальянских военнослужащих, которые вместе с нацистскими войсками отправляются воевать против Советской армии. Фальк сыграл одного из персонажей, чья история основывалась на воспоминаниях настоящих солдат.
У актера при этом были русские корни. Его родственники по отцовской линии эмигрировали из России в 1890-х годах. Таким образом, участие Фалька в советско-итальянском проекте имело для него и определенную личную связь с Россией.
Шон КоннериЗнаменитый британский актер сэр Шон Коннери, которого зрители во всем мире прежде всего знают как исполнителя роли Джеймса Бонда, в конце 1960-х годов приехал в СССР для съемок в картине «Красная палатка».
Эпическая драма рассказывает о неудачной арктической экспедиции 1928 года. По сюжету дирижабль с интернациональной экспедицией терпит катастрофу возле Северного полюса. Оставшиеся в живых участники экспедиции оказываются в крайне тяжелых условиях и около месяца ждут спасения.
На момент приезда Коннери в Советский Союз отечественная публика практически не знала актера как исполнителя роли Бонда. Фильмы бондианы тогда еще не показывали советским зрителям.
Об этом позже вспоминал советский бард Владимир Высоцкий. По его словам, Коннери переживал перед поездкой в СССР и ожидал, что здесь его будут воспринимать как большую мировую звезду. Однако советские зрители о нем практически ничего не знали.
Актер даже заскучал из-за отсутствия внимания и решил устроить вечеринку. Правда, и она, по воспоминаниям современников, быстро закончилась: гости выпили оставленный на столе алкоголь и вскоре разошлись.
Кристофер ЛиБританский актер Кристофер Ли также появился в советском кино. В 1987 году он сыграл в советско-скандинавской картине «Мио, мой Мио», которую поставил Владимир Грамматиков. Ли получил роль главного антагониста истории — жестокого рыцаря Като. По сюжету этот персонаж имеет железную руку, похищает детей и превращает их в каменных птиц.
На съемочной площадке советского режиссёра Кристофер Ли работал вместе с еще совсем юным Кристианом Бэйлом. Образ рыцаря Като впоследствии особенно интересно воспринимался на фоне дальнейшей карьеры Ли: его зловещий экранный персонаж во многом напоминал тот мрачный типаж, с которым актер позднее ассоциировался в образе мага Сарумана в трилогии «Властелин колец».
Кристиан БейлВ 1986 году Владимир Грамматиков приступил к экранизации фантастической повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио». Для главных и второстепенных ролей создателям картины требовались англоязычные актеры — этого условия придерживались шведские продюсеры проекта.
Создатели фильма просмотрели актеров из театральных школ Лондона и в итоге остановили выбор на совсем юных Нике Пиккарде и Кристиане Бэйле. На тот момент Бэйлу было всего 11 лет. Ему досталась второстепенная роль напарника сироты Мио.
Съемки проходили не без серьезных потрясений. В разгар работы произошла авария на Чернобыльской АЭС, после чего иностранных актеров пришлось эвакуировать из Крыма, где проходили съемки.
Позднее Бэйл вспоминал, что примерно через месяц съемочная группа вернулась к работе. Однако после аварии отношение к безопасности изменилось: во время приема пищи каждую тарелку проверяли счетчиком Гейгера. Для Ника Пиккарда работа в советском проекте не стала началом большой актерской карьеры. Кристиан Бэйл, напротив, вскоре получил одну из центральных ролей в фильме Стивена Спилберга «Империя солнца».
Ален ДелонФранцузский актер Ален Делон сыграл в советском политическом детективе «Тегеран-43», который вышел в 1980 году. Сюжет картины развивается сразу в двух временных периодах — в 1943 и 1970 годах. Одной из главных сюжетных линий становится история любви между советским разведчиком и француженкой русского происхождения.
Делону досталась роль французского полицейского инспектора Жоржа Фоша. Участие знаменитого французского актера стало одной из заметных особенностей международного состава картины.
Джейн ФондаАмериканская актриса Джейн Фонда, которую также называли «королевой аэробики», была хорошо известна советской публике благодаря советско-американскому фэнтезийному фильму «Синяя птица» 1978 года. При этом советские зрители знали Фонду не только как актрису. Несмотря на ее чрезвычайно сексуальный экранный образ Барбареллы в одноименном фильме, в СССР к артистке относились очень тепло.
Одной из причин стали ее политические взгляды. Фонда поддерживала коммунистические идеи, выступала против войны во Вьетнаме и активно пропагандировала здоровый образ жизни. Для советской аудитории такое сочетание взглядов и публичной деятельности делало американскую актрису особенно привлекательной.
В «Синей птице» Фонда получила возможность работать вместе с советскими актерами и съемочной группой в рамках крупного международного проекта.
Элизабет ТейлорЕще одной звездой «Синей птицы» стала американская актриса Элизабет Тейлор. Она, как и Джейн Фонда, приехала в Советский Союз для работы над картиной. Тейлор неоднократно посещала СССР, а ее приезд во время съемок сопровождался повышенным вниманием. Ради комфорта знаменитой актрисы на киностудии «Ленфильм» даже провели ремонт.
Особое место в историях о пребывании Тейлор в Советском Союзе занимает бытовая деталь: для нее установили новые зарубежные унитазы. Всего во время работы над фильмом актриса провела в СССР девять месяцев. За это время Тейлор успела не только поработать на съемочной площадке, но и несколько раз оказаться в центре скандальных историй.
Малкольм МакДауэллБританский актер Малкольм МакДауэлл, известный по фильмам «Калигула» и «Заводной апельсин», в начале 1990-х годов согласился на работу в советской психологической драме «Цареубийца».
Сам актер объяснял свое решение желанием получить творческую свободу. По его словам, в голливудском производстве к тому времени уже действовала строгая система ограничений, тогда как советская киноиндустрия позволяла работать без столь жесткой привязки к смете и установленному графику.
МакДауэлл провел на съемках всего восемь дней и получил за эту работу $2 млн. Несколько месяцев актер жил в Москве. При этом условия его проживания не отличались особой роскошью: он поселился в обычной съемной квартире. Из дополнительных удобств ему предоставили минивэн, который возил его на съемочную площадку, и личного повара, готовившего для актера борщ.
Орнелла МутиВ 1980 году советский режиссёр Георгий Чухрай совместно с итальянскими кинематографистами снял фильм «Жизнь прекрасна». Одну из главных ролей в картине исполнила знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути. Работа в советском кино стала для Мути заметной страницей актерской биографии. Сама артистка неоднократно тепло отзывалась об этом периоде.
У актрисы есть русские корни: ее бабушка и дедушка по материнской линии родились в Санкт-Петербурге. Поэтому работа на «Мосфильме» имела для Мути не только профессиональное, но и личное значение. По словам актрисы, съемки в Советском Союзе помогли ей лучше познакомиться с культурой своих предков.
Жерар ДармонФранцузский актер алжирского происхождения Жерар Дармон начал кинокарьеру в 1973 году. Одной из его первых заметных работ стал фильм «Приключения раввина Якова», где главную роль сыграл Луи де Фюнес. В 1990 году Дармон впервые снялся в советском кино. Георгий Данелия пригласил его в фильм «Паспорт», где актер исполнил сразу две роли — главного героя-грузина Мераба и его брата-близнеца Якова.
История выбора исполнителя главной роли получилась довольно необычной. Изначально Данелия хотел пригласить Вахтанга Кикабидзе, с которым уже работал в знаменитом фильме «Мимино». Однако французские продюсеры выступили против этой идеи и поставили условие: главную роль должен исполнить актер, который не является советским артистом.
Среди возможных кандидатов всерьез рассматривали Николаса Кейджа. Однако договориться с американским актером не удалось из-за условий контракта. В результате главную роль получил Жерар Дармон. При этом французский актер не говорил по-грузински, поэтому его персонажей озвучил настоящий грузинский актер Мурман Дженория.