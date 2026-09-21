Бритни Спирс опубликовала провокационное фото после слов об опеке отца
Музыкальная исполнительница Бритни Спирс поделилась в соцсети откровенным снимком на фоне её резких заявлений об опеке отца. Публикация появилась на странице певицы в Instagram*.
На фото 44‑летняя звезда позирует в чёрном мини‑платье с кружевами: прозрачная ткань приоткрывает нижнее бельё, а от бюстгальтера артистка отказалась вовсе. Образ дополнили очки в броской красной оправе, чокер и распущенные волосы, уложенные волнами. В руках Бритни держит книгу. Под снимком она оставила лаконичную фразу: «Разве ты не любишь искусство?». Пост собрал 45,5 тысячи лайков.
Бритни Спирс — извесная американская певица. Её дебютный альбом Baby One More Time вышел в 1999 году и стал одним из самых продаваемых в истории, а главный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.
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