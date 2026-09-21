Бритни Спирс опубликовала провокационное фото после слов об опеке отца

21 сентября 2026, 03:13

Бритни Спирс (Фото: Instagram*/@britneyspears)

Музыкальная исполнительница Бритни Спирс поделилась в соцсети откровенным снимком на фоне её резких заявлений об опеке отца. Публикация появилась на странице певицы в Instagram*.