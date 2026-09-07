07 сентября 2026, 14:14

Михаил Ефремов, Лариса Долина и Олег Газманов (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Екатерина Чеснокова и Кристина Кормилицына)

Генеалогические древа известных артистов порой преподносят весьма неожиданные сюрпризы. Архивные поиски, семейные предания и обычные разговоры с родственниками иногда позволяют обнаружить связи между людьми, которых сложно представить членами одной семьи. Причем некоторые знаменитости оказываются довольно близкими родственниками, а других связывают лишь весьма отдаленные родственные отношения. В материале «Радио 1» рассказываем о девяти парах советских и российских знаменитостей, которые оказались родственниками — кровными или приобретенными благодаря бракам.





Содержание Светлана Иванова и Михаил Ефремов Ефим Шифрин и Олег Газманов Александр Збруев и Петр Федоров Ирина Апексимова и Лариса Долина Павел Майков и Анастасия Стоцкая Федор Бондарчук и Константин Крюков Олег Газманов и Сергей Мавроди Юрий Яковлев и Михаил Козаков Александр Носик и Евгений Стычкин

Светлана Иванова и Михаил Ефремов

Светлана Иванова (фото: Instagram* / artistkaivanova) и Михаил Ефремов (фото: РИА Новости / Нина Зотина)

Ефим Шифрин и Олег Газманов

Ефим Шифрин и Олег Газманов (фото: Instagram* / koteljnik и oleggazmanov)

Александр Збруев и Петр Федоров

Александр Збруев и Петр Федоров (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко и Екатерина Чеснокова)

Ирина Апексимова и Лариса Долина

Ирина Апексимова (фото: РИА Новости / Алексей Никольский) и Лариса Долина (фото: Instagram* / larisa.dolina.official)

Павел Майков и Анастасия Стоцкая

Павел Майков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова) и Анастасия Стоцкая (фото: Instagram* / 100tskaya)

Федор Бондарчук и Константин Крюков

Федор Бондарчук и Константин Крюков (фото: РИА Новости / Антон Денисов)

Непрямые родственники

Олег Газманов и Сергей Мавроди

Олег Газманов (фото: Instagram* / oleggazmanov) и Сергей Мавроди (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Юрий Яковлев и Михаил Козаков

Юрий Яковлев и Михаил Козаков (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин и Дмитрий Коробейников)

Александр Носик и Евгений Стычкин