ТОП-9 советских и российских знаменитостей, которые оказались родственниками: неожиданные связи артистов
Генеалогические древа известных артистов порой преподносят весьма неожиданные сюрпризы. Архивные поиски, семейные предания и обычные разговоры с родственниками иногда позволяют обнаружить связи между людьми, которых сложно представить членами одной семьи. Причем некоторые знаменитости оказываются довольно близкими родственниками, а других связывают лишь весьма отдаленные родственные отношения. В материале «Радио 1» рассказываем о девяти парах советских и российских знаменитостей, которые оказались родственниками — кровными или приобретенными благодаря бракам.
Светлана Иванова и Михаил ЕфремовАктриса Светлана Иванова хорошо известна зрителям по сериалам «Тест на беременность», «Триггер», «Отмороженные» и другим популярным проектам. Михаил Ефремов в особом представлении не нуждается: один из самых известных российских актеров родился в знаменитой театральной семье. Его отец — легендарный актер и режиссер Олег Ефремов.
Еще в детстве Светлана Иванова неоднократно слышала от родных историю о том, что ее семья каким-то образом связана с семьей Ефремовых. Однако долгое время актриса воспринимала эту историю скорее как семейную легенду, не придавая ей особого значения.
Уже во взрослом возрасте Иванова решила разобраться в вопросе самостоятельно и обратилась к архивным документам. В результате выяснилось, что родственная связь действительно существует, хотя назвать ее близкой невозможно.
Дедом Михаила Ефремова был знаменитый оперный певец Борис Покровский. Прадедом Светланы Ивановой, в свою очередь, был его двоюродный брат Вениамин Покровский.
У Бориса Покровского родилась дочь Алла, которая впоследствии стала матерью Михаила Ефремова. Таким образом, мать актера приходилась троюродной сестрой бабушке или дедушке Светланы Ивановой — точных сведений о том, через кого именно проходит эта ветвь родословной, найти не удалось.
Если исходить из этой схемы родства, Михаил Ефремов приходится Светлане Ивановой четвероюродным дядей, а его сын Никита Ефремов — ее пятиюродным братом.
Ефим Шифрин и Олег ГазмановНе менее неожиданную семейную связь обнаружили у юмориста Ефима Шифрина и певца Олега Газманова. Однажды Шифрин стал гостем телепередачи «Сегодня. День начинается», которую вел Родион Газманов. Именно во время этого интервью юморист рассказал, что имеет общих родственников с Олегом Газмановым. Более того, по его словам, певец приходится ему четвероюродным племянником.
Для Родиона Газманова эта информация стала настоящим сюрпризом: получается, что знаменитый юморист является его дальним родственником. Сам Олег Газманов поначалу воспринял заявление Шифрина с юмором и решил, что речь идет об очередной шутке артиста. Однако позднее певец самостоятельно убедился, что семейная связь действительно существует.
Александр Збруев и Петр ФедоровСоветский и российский актер Александр Збруев и современный актер Петр Федоров связаны гораздо более близким родством, чем многие другие знаменитости из этой подборки.
Чтобы разобраться в семейной связи артистов, необходимо обратиться к предыдущему поколению. У Александра Збруева был старший единоутробный брат Евгений Федоров, который родился от первого брака его матери. В 1959 году у Евгения Федорова родился сын Петр. Для Александра Збруева он стал племянником.
Позднее Петр Федоров-старший стал отцом двух сыновей — Петра и Александра. Александр выбрал профессиональный путь переводчика, а Петр Федоров-младший впоследствии стал известным актером. Таким образом, Александр Збруев приходится Петру Федорову-младшему двоюродным дедушкой. Сам актер, соответственно, является для Збруева внучатым племянником.
Ирина Апексимова и Лариса ДолинаВ список неожиданных родственных связей попали также актриса Ирина Апексимова и певица Лариса Долина. Когда-то Апексимова решила подробнее изучить собственное генеалогическое древо. Архивные поиски привели актрису к неожиданному открытию.
Мать Ирины Апексимовой была родом из Одессы. Как выяснилось, она приходилась двоюродной сестрой матери Ларисы Долиной. Из этого следует, что Ирина Апексимова и Лариса Долина являются троюродными сестрами. Обе артистки построили успешные карьеры в отечественной культуре, однако их родственную связь удалось установить только благодаря изучению семейной истории.
Павел Майков и Анастасия СтоцкаяЕще одна известная семейная история связывает актера Павла Майкова, прославившегося благодаря сериалам «Бригада» и «Контакт», и певицу Анастасию Стоцкую. В отличие от большинства предыдущих примеров, здесь родство гораздо проще объяснить: Майков и Стоцкая — брат и сестра по матери, но у них разные отцы.
Павел носит девичью фамилию матери. При этом значительную роль в его воспитании сыграл отчим, врач Александр Стоцкий. Именно он оказал влияние на музыкальные интересы будущего актера и привил ему любовь к музыке. В результате Павел Майков поступил в музыкальную школу, а еще в юности получил главную роль в мюзикле «Метро».
Музыка впоследствии продолжила занимать важное место в его жизни. Майков выступал в различных музыкальных коллективах, а в 2017 году основал собственную рок-группу «Магрит».
На сцене актера бывает непросто узнать. В образе рок-музыканта он появляется перед публикой с подведенными глазами и оголенным торсом, самостоятельно исполняет песни и пишет тексты для коллектива. Анастасия Стоцкая, сестра Павла, получила широкую известность в начале 2000-х. Популярность ей принесли роли в известных мюзиклах «Нотр-Дам де Пари» и «Чикаго».
Позднее Стоцкая начала сольную эстрадную карьеру, однако в последние годы сосредоточилась преимущественно на сценических проектах. В 2022 году артистка получила театральную премию «Золотая маска» за роль в спектакле «Шахматы».
Федор Бондарчук и Константин КрюковИмя режиссера, продюсера и актера Федора Бондарчука давно стало неотъемлемой частью российского кинематографа. Он вырос в знаменитой творческой семье и впервые появился на экране еще в 1986 году. Тогда Бондарчук сыграл царевича в фильме «Борис Годунов», режиссером которого выступил его отец Сергей Бондарчук.
В дальнейшем Федор Сергеевич построил успешную карьеру в кино. Он начинал с работы над музыкальными клипами и фильмами в 1990-х годах, а позднее занялся крупными кинопроектами. Среди наиболее известных работ Бондарчука — «9 рота», «Обитаемый остров» и «Сталинград». Кроме того, он выступал продюсером большого количества фильмов и сериалов.
Продолжателями творческой династии стали не только его собственные дети и другие родственники. В кино пришел и сын его сестры Алены Бондарчук — Константин Крюков.
Крюков пошел по стопам родственников и стал актером. Его кинодебют состоялся в фильме «9 рота», который снял его дядя Федор Бондарчук. С тех пор Крюков продолжил активно сниматься и со временем собрал в своей фильмографии около 70 картин.
Непрямые родственники
Помимо знаменитостей, которых связывает кровное родство, существуют и другие любопытные семейные истории. В некоторых случаях люди формально становятся родственниками благодаря бракам и семейным отношениям, хотя общей крови у них нет. Такие связи тоже заслуживают внимания, ведь порой они оказываются не менее запутанными.
Олег Газманов и Сергей МавродиСвоеобразная родственная связь существует между певцом Олегом Газмановым и основателем финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди. В 1997 году у Сергея Мавроди и его супруги Марины Муравьевой родился сын Филипп. Впоследствии супруги развелись, а спустя некоторое время Марина вышла замуж за Олега Газманова.
Певец не только женился на Муравьевой, но и официально усыновил ее сына Филиппа. Он дал мальчику свою фамилию и участвовал в его воспитании. В 2003 году у Олега Газманова и Марины Муравьевой родилась дочь Марианна.
Таким образом, биологическая дочь Олега Газманова является единоутробной сестрой сына Сергея Мавроди. Между самим Мавроди и Газмановым кровного родства нет, однако их семьи связали брачные и юридические отношения. Марианна, в свою очередь, приходится сестрой и Родиону Газманову, и Филиппу Газманову, который в 2024 году сменил фамилию на Муравьев.
При этом Родион и Филипп братьями между собой не являются: их связывает через Марианну семейное родство, возникшее благодаря браку и усыновлению.
Юрий Яковлев и Михаил КозаковЗнаменитых советских актеров Юрия Яковлева и Михаила Козакова также можно назвать родственниками, хотя непосредственно по крови они друг с другом не связаны. Их семьи породнились благодаря детям.
Дочь Юрия Яковлева, известная актриса Алена Яковлева, в 1991 году вышла замуж за Кирилла Козакова — сына Михаила Козакова. В 1992 году у супругов родилась дочь Мария. Именно она и связала двух известных актеров родственными узами. Юрий Яковлев и Михаил Козаков стали родными дедушками Марии.
Правда, семейный союз оказался недолгим. Уже в 1993 году Алена Яковлева и Кирилл Козаков развелись. Несмотря на непродолжительность брака, родственная связь между двумя знаменитыми актерскими семьями уже успела появиться.
Александр Носик и Евгений СтычкинПоследний пример — еще одна весьма запутанная семейная история, в которой прямого кровного родства между двумя знаменитыми актерами нет, однако их семьи связаны через общую сестру. Александр Носик родился в 1971 году в актерской семье Валерия Носика и Марины Стерниковой. Однако до брака с Валерием Носиком Марина Стерникова уже состояла в отношениях с другим мужчиной.
Первым мужем Стерниковой был переводчик-синхронист Алексей Стычкин. В этом браке Марина родила дочь Екатерину Стычкину в 1968 году. Вскоре супруги развелись. После этого Марина Стерникова вышла замуж за Валерия Носика. Алексей Стычкин, в свою очередь, женился на балерине Ксении Рябинкиной.
В 1971 году у Марины и Валерия Носика родился Александр. Через несколько лет, в 1974 году, в семье Алексея Стычкина и Ксении Рябинкиной появился сын Евгений. Впоследствии он тоже выбрал актерскую профессию, а позднее стал режиссером.
Получается, что Александр Носик и Евгений Стычкин не имеют общего родителя и не являются кровными братьями. Однако у них есть общая старшая сестра Екатерина. Для Александра Носика она является единоутробной сестрой, поскольку у них общая мать Марина Стерникова. Для Евгения Стычкина Екатерина — единокровная сестра, поскольку их общий отец — Алексей Стычкин.