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«Ни то ни другое»: Волочкова сделала резкое заявление о браке с Джигурдой

Анастасия Волочкова объяснила, почему до сих пор не вышла замуж
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что не хочет оставаться в одиночестве, но и не стремится выйти замуж только ради статуса.



В беседе с Пятым каналом балерина ответила на вопрос, что бы она выбрала — жизнь без пары или брак с шоуменом Никитой Джигурдой.

«Вы знаете, вот честно скажу: ни то ни другое. И браком хорошее дело не назовут», — пояснила Волочкова.
Артистка призналась, что готова к серьёзным отношениям только при условии взаимного равенства с партнёром.
«Я мечтаю о создании союза с тем мужчиной, с которым мы будем на равных и будем созидать, творить добро и любить друг друга», — добавила она.
Отметим, что Анастасия Волочкова ни разу не была в официальном браке.

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