«Ни то ни другое»: Волочкова сделала резкое заявление о браке с Джигурдой

06 сентября 2026, 22:16

Анастасия Волочкова объяснила, почему до сих пор не вышла замуж

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что не хочет оставаться в одиночестве, но и не стремится выйти замуж только ради статуса.





В беседе с Пятым каналом балерина ответила на вопрос, что бы она выбрала — жизнь без пары или брак с шоуменом Никитой Джигурдой.

«Вы знаете, вот честно скажу: ни то ни другое. И браком хорошее дело не назовут», — пояснила Волочкова.

«Я мечтаю о создании союза с тем мужчиной, с которым мы будем на равных и будем созидать, творить добро и любить друг друга», — добавила она.