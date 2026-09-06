«Ни то ни другое»: Волочкова сделала резкое заявление о браке с Джигурдой
Анастасия Волочкова объяснила, почему до сих пор не вышла замуж
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что не хочет оставаться в одиночестве, но и не стремится выйти замуж только ради статуса.
В беседе с Пятым каналом балерина ответила на вопрос, что бы она выбрала — жизнь без пары или брак с шоуменом Никитой Джигурдой.
«Вы знаете, вот честно скажу: ни то ни другое. И браком хорошее дело не назовут», — пояснила Волочкова.Артистка призналась, что готова к серьёзным отношениям только при условии взаимного равенства с партнёром.
«Я мечтаю о создании союза с тем мужчиной, с которым мы будем на равных и будем созидать, творить добро и любить друг друга», — добавила она.Отметим, что Анастасия Волочкова ни разу не была в официальном браке.