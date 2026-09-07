«Я его не знаю»: Отец Жанны Фриске объяснил решение лишить её сына наследства
Отец Жанны Фриске заявил, что не хочет оставлять наследство её сыну Платону
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов объяснил, почему не оставляет наследство внуку Платону. В эфире шоу «Звёзды сошлись» он заявил, что не желает видеть Дмитрия Шепелева или его родственников в квартире певицы.
Копылов сообщил, что перепишет элитную квартиру на Красной Пресне на младшую внучку Луну. Продавать недвижимость никто не планирует.
«Я не знаю Платона: где он, что с ним. Как я могу ему что-то передать?» — сказал отец артистки.К Шепелеву же у него накопились претензии: телеведущий не пытался наладить отношения с семьёй Фриске, а его родственники якобы без согласия Жанны устроили в квартире «цыганский табор». Кроме того, Копылов утверждает, что Платон до сих пор не посетил могилу матери. При этом дедушка не винит внука — все претензии он адресует только Дмитрию.