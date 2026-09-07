«Я его не знаю»: Отец Жанны Фриске объяснил решение лишить её сына наследства

07 сентября 2026, 11:07

Отец Жанны Фриске заявил, что не хочет оставлять наследство её сыну Платону

Жанна Фриске (Фото: кадр из фильма «Красота требует...»)

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов объяснил, почему не оставляет наследство внуку Платону. В эфире шоу «Звёзды сошлись» он заявил, что не желает видеть Дмитрия Шепелева или его родственников в квартире певицы.





Копылов сообщил, что перепишет элитную квартиру на Красной Пресне на младшую внучку Луну. Продавать недвижимость никто не планирует.

«Я не знаю Платона: где он, что с ним. Как я могу ему что-то передать?» — сказал отец артистки.