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«Я его не знаю»: Отец Жанны Фриске объяснил решение лишить её сына наследства

Отец Жанны Фриске заявил, что не хочет оставлять наследство её сыну Платону
Жанна Фриске (Фото: кадр из фильма «Красота требует...»)

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов объяснил, почему не оставляет наследство внуку Платону. В эфире шоу «Звёзды сошлись» он заявил, что не желает видеть Дмитрия Шепелева или его родственников в квартире певицы.



Копылов сообщил, что перепишет элитную квартиру на Красной Пресне на младшую внучку Луну. Продавать недвижимость никто не планирует.

«Я не знаю Платона: где он, что с ним. Как я могу ему что-то передать?» — сказал отец артистки.
К Шепелеву же у него накопились претензии: телеведущий не пытался наладить отношения с семьёй Фриске, а его родственники якобы без согласия Жанны устроили в квартире «цыганский табор». Кроме того, Копылов утверждает, что Платон до сих пор не посетил могилу матери. При этом дедушка не винит внука — все претензии он адресует только Дмитрию.
Ольга Щелокова

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